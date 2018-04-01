Papa’dan ‘Acılara son verilsin’ çağrısı
Papa Françesko, Paskalya yortusu dolayısıyla Vatikan’daki konuşmasında Ortadoğu ve Suriye’deki gelişmelere dair mesajlar verdi.
Papa, “Aziz ve uzun zamandır acı çeken Suriye toprakları ile başlayarak, bugün tüm dünyaya barışın meyvelerini diliyoruz” dedi. Tüm siyasi ve askeri liderlerin vicdanlarına çağrıda bulunan Papa, yaşanan katliamlara hızlı bir şekilde son verilebileceğini kaydetti. İhtiyacı olanlara yardım ulaştırılması ve yerinden edilmişlerin Suriye’ye geri dönüşlerinin sağlanması için gerekenlerin yapılmasını isteyen 81 yaşındaki Papa, Kutsal Topraklar’ın da süregiden ihtilafların yaralarını tecrübe ettiğini belirtti. Kutsal Topraklar için barış çağrısı yapan Papa Françesko çatışmaların masum insanları ayırmadığını vurguladı. Papa Françesko, 2015’ten bu yana 10 bin kişinin hayatını kaybettiği Yemen’deki savaşa da değindi. Kore yarımadası için de ‘diyalog meyveleri’ diledi.
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