Papa kilise skandallarından şeytanı sorumlu tuttu
Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, şeytanın gerçekte var olduğunu ve Roma Katolik Kilisesi'ni baltalamak için fazla mesai yaptığını söyledi.
Papa Francis, cinsel istismar krizinin faturasını şeytana kesti ve dünyadaki tüm katolikleri şeytanı defetmek için ekim ayı boyunca her gün özel ibadetler yapmaya çağırdı.
Papa'nın açıklamasında, Katolik Kilisesi'nin şeytanın saldırılarından kurtarılması gerektiği belirtildi.
2013 yılında Papa olarak seçilen Francis, şeytanın gerçekte var olduğuna inandığını açıklamıştı. Francis, "Şeytanı bir efsane, bir temsil, bir sembol, bir konuşma ya da bir fikir olarak düşünmemeliyiz. Bu hata bizim korunmamızı engeller ve bizi daha savunmasız hale getirir" demişti.
CİNSEL İSTİSMAR RAPORU
ABD Pensilvanya'da bir jüri heyetinin Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırladığı rapor, geniş yankı bulmuştu. Raporda, Katolik Kilisesi'nden 300 rahibin 70 yıl boyunca bin çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilmişti.
Söz konusu rapor 2002 yılında Boston Globe gazetesinin cinsel istismar haberinden bu yana ABD'de Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakalarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan en kapsamlı belge kabul ediliyor.
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