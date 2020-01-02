Papa elini bırakmayan kadının eline vurdu

Papa, yılbaşı etkinlikleri kapsamında meydanda toplanan insanları selamladı, bazılarıyla tokalaştı. Selamlamanın ardından yoluna devam etmek isterken bir kadının elini tutarak kendisine çekmesi ve bırakmaması üzerine, Papa’nın diğer eliyle kadının eline vurması kameralara yansıdı. Papa, olayın ardından özür diledi.