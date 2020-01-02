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Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Papa elini bırakmayan kadının eline vurdu

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Papa elini bırakmayan kadının eline vurdu

KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Vatikan’da St. Peter’s Meydanı’ndaki yılbaşı etkinlikleri sırasında elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

Papa, yılbaşı etkinlikleri kapsamında meydanda toplanan insanları selamladı, bazılarıyla tokalaştı. Selamlamanın ardından yoluna devam etmek isterken bir kadının elini tutarak kendisine çekmesi ve bırakmaması üzerine, Papa’nın diğer eliyle kadının eline vurması kameralara yansıdı. Papa, olayın ardından özür diledi.

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