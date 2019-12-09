Panikleyen Yunanistan Hafter’den medet umuyor

YUNANİSTAN, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası üzerine diplomatik ve askeri adımlar atmaya hazırlanıyor. Panikleyen Yunan hükümetinde bir yandan, Ege ve Doğu Akdeniz’de hem Türk-Yunan anlaşmazlıklarının Lahey Adalet Divanı’na götürülmesi, hem de Kıbrıs müzakerelerini tekrar başlaması gerektiği sesleri yükselirken, diğer yandan, Türkiye-Libya anlaşması nedeniyle ayrı bir önem kazanan Girit adasına askeri takviye planları inceleniyor.

KOD ADI ‘TECRİT PLANI’

Yunan hükümeti, bu hafta içinde, Libya’ya baskı ve şantaj, Türkiye’yi ise uluslararası alanda yalnızlığa itmek amacıyla, Yunan medyasında “tecrit” kod adı verilen plan kapsamında şu adımları atacak:

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ın rakibi, Ulusal Ordu Komutanı general Halife Hafter’e yakınlığı ile bilinen Tobruk merkezli “Temsilciler Meclisi” Başkanı Akile Salih, perşembe günü Atina’ya gelecek. Salih, mutabakat muhtırasına karşı çıkmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 12-13 Aralık’ta yapılacak AB Zirvesi’nde mutabakat muhtırasının kınanmasını isteyecek.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bir mektup gönderilerek, Türkiye-Libya mutabakatının tanınmadığı ihbarı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’daki NATO Liderler Zirvesi’nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmüştü.

GİRİT’E ASKERİ TAKVİYE

Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Nikos Tsunis, geçtiğimiz günlerde, Türkiye-

Libya anlaşması üzerine, “Daha güneye, daha güneydoğuya yönelmeliyiz. En iyisi, donanmanın yarısını Girit Adası’nda konuşlandırmak, ancak bunun maddi yükü büyük olur” dedi. Eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis de, “Girit’te donanmanın takviye edilmesi iyi olur” şeklinde konuştu. Yunan medyasına göre, bugüne kadar savunma planlarında ağırlığı, Meriç, Ege’de Türk sahillerinin karşısındaki adalar ve doğu Akdeniz’deki Meis Adası’na veren Yunanistan, artık Girit Adası’nda da bir “savunma kalkanı” oluşturmayı düşünüyor. Yunan Ta Nea gazetesi, önümüzdeki yılın başlarında adaya yeni bir piyade taburu ve Amerikan yapımı Chinook tipi askeri helikopterler gönderileceğini yazdı.

‘DİYALOG ZARURİDİR’

Öte yandan Yunan başkentinde Türkiye-Libya anlaşmasına tepkiler de sürüyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında tansiyonun da düşmesi gerektiği belirtti. Dendias, “Özellikle görüş ayrılıkları olduğunda diyalog zaruridir. Atatürk ile Venizelos, savaştan sadece birkaç yıl sonra işbirliği köprüsü kurmayı başarmışlardı” şeklinde konuştu. Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mülteci konusunu görüşen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Panayotis Shinas ise Yunan Kathimerini gazetesindeki demecinde, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili bir soruya, “AB tepki gösterdi. Ancak, Kıbrıs’ın enerji meselesi de sadece siyasi sorun çözüldüğünde hallolacak” cevabını verdi.

LAHEY ADALET DİVANI’NA BAŞVURU

YUNAN medyasında, Yunan Başbakanı Miçotakis’in geçen hafta Londra’da görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Lahey Adalet Divanı’na başvuru için tahkimname hazırlanmasını önerdiği, Erdoğan’ın da bu öneriyi reddetmediği ileri sürüldü. Yunan Real News gazetesi, AB’den Atina’ya verilen mesajların da, “Türkiye ile birlikte Lahey Adalet Divanı’na gidin. Kıbrıs’ta da çözüm için tekrar müzakereler başlasın” şeklinde olduğunu yazdı. Yunanistan, Türkiye ile tek anlaşmazlığının Ege kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi olduğunu ileri sürüyor. Türkiye ise eğer uluslararası bir mahkemeye gidilecekse iki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de tüm anlaşmazlık konuları için başvuru yapılmasını savunuyor.

UMH, HAFTER GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ



LİBYA’da, başkent Trablus’un güneyindeki Hallatat bölgesine hava saldırısı düzenleyen Halife Hafter’e bağlı bir savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyon odasının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter’e bağlı Rus yapımı Mig-23 tipi bir savaş uçağının Trablus’un güneyindeki Yermuk bölgesinde vurulduğu ve uçağın Zaviye kentine düştüğü belirtildi. Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilotun da ele geçirildiği ifade edildi. Konuya ilişkin Hafter kanadından yapılan açıklamada da görev sırasında bir savaş uçağıyla irtibatın kesildiği duyurulmuştu. Hafter yanlıları, pilotun UMH tarafından tutuklandığını açıkladı.

BİLGİ NOTU



Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), dün Türkiye ile imzalanan Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yunanistan, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin atadığı Libya’nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunis’i geçen cuma sınır dışı etme kararı almıştı.