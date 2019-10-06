Panikleten kareler
Türkiye’nin sondaj gemisi Yavuz’u, Akdeniz’de faaliyetini sürdüren sondaj gemisi Fatih’in yanına yollaması ve bölgeden Türk savaş gemileriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının yayınlanması Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’ni hareketlendirdi. Yavuz’un bulunduğu noktanın Rumlara ait olduğunu öne süren Yunanlar Türkiye’nin bu hamlesini ABD’ye, Rumlar ise AB’ye şikâyet etti.
Yavuz sondaj gemisinin Antalya açıklarında Türk kıta sahanlığı içinde yer alan, ancak Rumların İtalyan ve Fransız şirketlere kiraladığı parselle çakışan kilit bir noktaya demir atması, Rum ve Yunanları telaşlandırdı. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Atina’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Yavuz hamlesi dolayısıyla Türkiye’yi şikâyet etti, Rum lider Nikos Anastasiadis ise bir diğer Türk gemisi Fatih’in mayıs ayında başlayan sondajı sırasında yaptığı gibi, yine Avrupa Birliği’ne yöneldi. Atina’ya savunma işbirliği anlaşması nedeniyle gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan ‘Yavuz şikâyeti’ dinledi. Yunan tarafı Yavuz’un bulunduğu noktanın Rumlara ait olduğunu öne sürdü, ABD’den yardım istedi.
ABD: AVRUPA REHİN ALINAMAZ
Pompeo, Yunan Dışişleri Bakanı ile düzenlenen basın toplantısında gelen sorular üzerine uluslararası sularda operasyon yürütmek için kurallar olduğunu belirterek, “Türklere yasadışı sondajların kabul edilemez olduğunu söyledik. Diplomatik girişimler üstleneceğiz. Tehlikenin de farkındayız, meselenin askeri boyut almaması ve gerginliğin azalması için çalışıyoruz. Hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz” dedi. Pompeo, “ABD, Rus S-400 füzeleri alan Türkiye’ye yaptırım uygulayacak mı” sorusuna ise “Türkler ile bu konuyu görüştük. S-400’ler için ABD yasaları net” cevabını verdi.
Rum lideri Anastasiadis de AB liderleriyle yoğun bir telefon trafiği gerçekleştirdi. Anastasiadis önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le konuştu, ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ı aradı. Anastasiadis ile Tusk, konunun AB liderlerinin toplanacağı 17-18 Kasım tarihleri arasındaki Avrupa Konseyi’nde ele alınmasına karar verdi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise AB Dışişleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini’ye Türkiye’yi şikayet etti. Mogherini, AB Dışişleri Komitesi’nin 14 Ekim’de Lüksemburg’da yapacağı toplantıda atılacak adımların kararlaştırılacağını açıkladı.
Rum yönetimi, Yavuz’un bulunduğu noktanın Fransız Total ve İtalyan ENI şirketlerine kiralanan bölge içinde yer alması nedeniyle Paris ve Roma’dan da yardım istedi.
2 FİRKATEYN VE İHA’LARLA KORUNUYOR
ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde sondaj yapacağı bölgeye ulaştığını ve geminin yakında başlayacağı sondaj öncesinde sabitleme çalışmaları yaptığını duyurdu. Sondaj noktasına, KKTC’nin Güzelyurt kentiyle aynı isim verildi. Bakan Dönmez, Yavuz’un “Güzelyurt 1 kuyusunda’ sondaj yapacağını belirtti. Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine iki fırkateynin yanı sıra korvet, hücumbot, denizaltı ve İHA’lar da eşlik ediyor. Yavuz, Antalya’nın 250 kilometre Kıbrıs adasının 80 kilometre güney batısında ocak ayına kadar sondaj yapacak. Fatih ise aynı bölgede 50 kilometre kuzeyde mayıstan beri sondaj yapıyor.
TATAR: YAVUZ’U MUTLULUKLA İZLİYORUZ
YAVUZ sondaj gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığında ancak Rumların da parsellediği bölgede sondaj çalışmasına başlaması KKTC’de büyük memnuniyet yarattı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Ne Türkiye’nin ne de KKTC’nin haklarını yedirmeyiz, Yavuz’un ilerlemesini büyük bir memnuniyetle izliyoruz” dedi. Tatar, Kıbrıslı Rumların Yunanistan’ın da desteğiyle tek yanlı hareket ederek doğu Akdeniz’deki zenginlikleri gasp etmesini asla kabul etmeyeceklerini belirterek, “Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti artık sondaj potansiyeline sahip gemileriyle haklarımızı sonuna kadar savunuyor. Mavi Vatan’daki haklarımız, çıkarlarımız ve menfaatlerimiz dolayısıyla hukuk temelindeki bu çalışmalar çok yerindedir” diye konuştu.
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