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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 22:49,Son Güncelleme:/

Panik anları! Güvenlik noktası ihlal edilince...

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Panik anları! Güvenlik noktası ihlal edilince...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir aracın güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerlemesi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.

Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi.

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.

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