Palalı soygun dehşeti
İngiliz Premier Ligi futbol takımı Leicester City’nin oyuncularından Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman soyguncuların hedefi oldu.
Gray’in bulunmadığı sırada eve giren zanlılar, çıplak haldeki sevgilisini palayla tehdit ederek binlerce sterlin değerinde eşya çaldı. Olay esnasında Gray’in henüz 6 haftalık bebeği de evde bulunuyordu. İngiltere’de son yıllarda giderek artan soygun ve gasp dehşetinin son kurbanları arasında Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe de bulunuyor. Özil’i lüks saatini almaya çalışan saldırganlardan, takım arkadaşı Sead Kolasinac kurtarmıştı.
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