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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: EPA - EFE
08.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Pakistanlı Asya Bibi Kanada'ya gitti

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Pakistanlı Asya Bibi Kanada'ya gitti

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idamla yargılandıktan sonra serbest bırakılan ve ülke çapında protesto edilen Asia Bibi'nin Kanada'ya gittiği kaydedildi.

Pakistan'da özel televizyon kanalı Geo News'in haberinde, serbest bırakılmasının ardından ölüm tehditleri alan ve yeri gizli tutulan Bibi'nin Pakistan'dan ayrıldığı belirtildi.

Haberde, Kanada'ya yapılan iltica başvurusuna ilişkin belgelerin geçen ay tamamlandığı ifade edildi.

CNN'e konuşan Bibi'nin avukatı Saiful Maluk da müvekkilinin Kanada'ya ulaştığını söyledi.

Ocak ayında Bibi'nin durumuyla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Bibi artık özgür bir insan çünkü Anayasa Mahkemesi tarafından suçsuz bulundu. İstediği yere gidebilir ancak Pakistan'da kalmayı tercih ederse ömrünün sonuna kadar hükümet onu koruyacaktır." demişti.

ASYA BİBİ DAVASI

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan Pakistanlı Hristiyan Asya Bibi, 2009 yılından Kasım 2018'e kadar cezaevinde kalmıştı.

53 yaşındaki Bibi için 2010 yılında önce yerel mahkeme, ardından da 2014'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı vermişti.

Bibi'nin idamını önlemek için çok sayıda kadın ve insan hakları örgütü kampanyalar düzenlemişti.

Anayasa Mahkemesinde 31 Ekim'de görülen temyiz davasında Bibi hakkındaki idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa, yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." ifadesini kullanmıştı.

Bibi'nin serbest bırakılması nedeniyle ülkede protestolar başlamış ve ana yollar ile şehirlerin önemli noktaları günlerce işgal edilmişti.

Hükümetle anlaşan eylemciler 4 gün sonunda protestoları sona erdirmiş bu sırada Bibi güvenlik nedeniyle serbest bırakılma kararına rağmen cezaevinden çıkamamıştı.

Cezaevinden çıkmasının ardından yeri gizli tutulan Bibi'nin İspanya, Fransa ve Kanada'ya gideceği iddia edilmiş hatta bu ülkelerden talep geldiği öne sürülmüştü.

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretin cezası idam olmasına rağmen bu ceza hiç uygulanmadı. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı bilgilere göre, halihazırda ülkede 600'ün üzerinde dine hakaret davası bulunuyor.

ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'da dine hakaretten idam cezası alan ya da müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 kişi daha bulunuyor.

İnsan hakları dernekleri, dine hakaret suçunun sık sık kişiler tarafından iftira amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dernekler ayrıca 1990 yılından beri dine hakaret suçlamasıyla 70'in üzerinde kişinin linç edildiği veya cinayete kurban gittiğini duyurmuştu.

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