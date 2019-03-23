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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
23.03.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Pakistanlı aileyi ölümüne darp ettiler

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Pakistanlı aileyi ölümüne darp ettiler

Hindistan'da bir grup saldırgan, Pakistanlı bir ailenin evine girerek, aile mensuplarını ölümüne darp etti. "Burada ne işiniz var, Pakistan'a dönün" diye bağırarak evi taşlayan ve ardından aile fertlerini sopalarla döven saldırganlar, polis gelmeden önce kaçtı.

Olay Hindistan'ın Gurugram kentinde önceki gün saat 15:00 civarında meydana geldi. The Times of India gazetesi 9 kişilik motosikletli bir grup saldırganın, ailenin evinin önüne gelip, Burada ne işiniz var, Pakistan'a dönün diye bağırarak, evi taş yağmuruna tuttuğunu; bir süre sonra 20 kişi olarak geri dönen kalabalığın, bu kez eve dalarak aile fertlerini darp ettiğini duyurdu.

SOPALARLA ÖLÜMÜNE DARP

Gazete, aile reisi olan Muhammad Dilshad'ın (32), kızlarına üst kata çıkmalarını söylediğini; bu sırada eve giren saldırganların baba Muhammad Dilshad'ı, Dilshad'ın annesi ve Muhammad Sajid (46) isimli amcasını sopalarla ölümüne darp ettiğini yazdı.

Yaşanan o dehşet anlarını evin kızları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde gözü dönmüş saldırganların, evin bahçesine çıkardıkları aile fertlerini vahşice darp ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada saldırganlara ve bu saldırganlara zamanında müdahale edemeyen polislere karşı büyük tepki geldi.

Komiser Muhammad Akil, ihbar sonrası olay yerine gittiklerini; saldırganların evdeki değerli eşyaları da çaldıklarını, ancak saldırganlardan çoğunun kimliğinin belirlenemediğini; bir kişinin olayın şüphelisi olarak yakalandığını ve olayın araştırıldığını söyledi.

DEFALARCA POLİSİ ARADIK AMA GELMEDİLER

Muhammad Dilshad'ın ise polise, Saldırı sırasında defalarca polisi aradım ancak gelmediler. Saldırganlar kaçtıktan sonra polis gelebildi. Saldırganlar evimi taşladı, beni, annem ve amcamı darp etti. şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Pakistanlı aileye linç görüntüleri büyük tepki çekti
daha fazla video için

 

 

 

 

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