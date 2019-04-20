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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.04.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Pakistan'dan İran'a protesto mektubu

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Pakistan'dan İran'a protesto mektubu

Pakistan, perşembe günü Ormara'da 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu gönderdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu gönderdi.     

Mektupta, teröristlerin İran topraklarında konuşlandığı buna karşın İran güvenlik güçlerinin teröristlere karşı eyleme geçmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:    "Kendilerini sınır güçlerinin üniformalarıyla kamufle eden 15-20 terörist, 18 Nisan sabaha karşı Buzi Top sahil yolunda barikat kurdu ve Ormara'dan Gwadar'a giden 3-4 otobüsü durdurarak, Pakistan ordusuna mensup 14 kişiyi öldürdü. Saldırının ardından sınır bölgesinden gelen teröristler aynı bölgeye geri döndü. İran sınırında eğitim kampları ve lojistik üsleri bulunan Beluç terör örgütlerinin merkezleri hakkında istihbarat, geçmişte İran istihbaratıyla birçok kez paylaşıldı ancak ne yazık ki şu ana kadar İran tarafı eyleme geçmedi."     

Saldırının Pakistan için çok ciddi bir durum olduğuna dikkat çekilen mektupta, İran'a topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.   Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, perşembe günü Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi öldürmüştü.     

Saldırının sorumluluğunu üç Beluç örgütünün oluşturduğu Belucistan Özgürleştirme Cephesi (BRAS) üstlenmişti.     

İran Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de sosyal medya hesabından saldırıyı kınamıştı.     

Bu arada Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi daveti üzerine yarın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor.   

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