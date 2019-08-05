Pakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama
GeriDünya Pakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - AFP-AP
05.08.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Pakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama

Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan’ın Cammu Keşmir kararını kınadı.

Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir için adım attı. İçişleri Bakanı Amit Şah sabah saatlerinde parlamentoya Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırılmasını öngören teklif götürdü. Muhalif milletvekillerinin protesto ettiği teklif, kabul edildi. Alınan kararın ardından Cammu Keşmir’de artık Hindistan yasaları geçerli olacak.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hindistan’ın bu atağına Pakistan’dan kınama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan hükümetinin Keşmir'in özerkliğini iptal etme kararını kınadı. Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke’de bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın Keşmir’in özerkliğini kaldırma planı BM’nin kararını ihlal anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Kureyşi, Pakistan'ın bu kararı engellemek için diplomatik çabalarını hızlandıracağını dile getirdi.

Pakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama

İngiltere, 1947 yılında Hindistan’dan çekilirken Keşmir’i de Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir halkı, Pakistan ile birleşmek kararı alsa da dönemin prensi tercihini Hindistan’dan yana kullandı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkının karara karşı çıkmasının ardından Hindistan ve Pakistan bölgeye asker gönderdi ve iki komşu 1947 yılında ilk kez savaştı.

Pakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama

Günümüzde ise Hindistan Keşmir’in yüzde 45’ini Pakistan ise yüzde 35’ini kontrol ediyor. Hindistan kontrolündeki bölgelere "Cammu Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir" adını verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1948 yılında aldığı kararla Keşmir’in askerden arındırılmasına karar verdi.

Son dakika... Hindistandan Keşmirin özel statüsünü kaldırma girişimi
Son dakika... Hindistan'dan Keşmir'in özel statüsünü kaldırma girişimi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Pakistan’dan Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına kınama
ABD, Avustralya’ya füze konuşlandırmayacak
Hong Kong'da grev sebebiyle 200'den fazla uçuş iptal edildi