Pakistan'dan ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmak için diplomasi hamlesi

Twitter hesabından açıklama yapan Han, Kureyşi'nin İran, Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Bajva'nın ise askeri yetkililerle görüşeceğini belirten Han, "Kureyşi ile Bajva'ya mevkidaşlarıyla görüşerek Pakistan'ın barış için üzerini düşeni yapacağı ancak hiçbir savaşın parçası olmayacağı mesajını iletme talimatı verdim." ifadelerini kullandı.