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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Pakistan'daki TMV okullarında öğrencilere indirim, personele zam

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Pakistan'daki TMV okullarında öğrencilere indirim, personele zam

TMV Pakistan Direktörü Batur, FETÖ ile iltisaklı okulları devraldıktan sonraki süreçte, kimseyi mağdur etmemek için okul ücretlerini indireceklerini, çalışanların maaşlarına da zam yapacaklarını bildirdi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörü Selahattin Batur, bu ülkede terör örgütü ilan edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı okulları devraldıktan sonraki süreçte, kimseyi mağdur etmemek için okul ücretlerini indireceklerini, çalışanların maaşlarına da zam yapacaklarını bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Batur, Pak-Türk adlı okulları devralma öncesinde TMV Direktörlüğü olarak ülkedeki operasyonlarına ilişkin ön hazırlık yaptıkları, okullara ilişkin "Mevcut Durum Raporu" ile "Devir Öncesi", "Devir Süreci" ve "Devir Sonrası" adlı dört rapor hazırladıkları bilgisini paylaştı.

Devralma işlemini bekledikleri gibi sorunsuz şekilde atlattıklarını söyleyen Batur, "Mevcut duruma ilişkin her türlü dokümanı gözden geçireceğiz. Çalışanların durumunu gözden geçireceğiz. Eğer varsa aksaklıkları gidererek, kaliteden ödün vermeden hizmet verme gayreti içinde olacağız." dedi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkilere işaret eden Batur, 2 yıllık gecikmeye rağmen süreci başarıyla sonlandırdıklarının altını çizdi.

"PAKİSTAN HALKI BİZİ YANILTMADI"

Batur, TMV'nin Pakistan'daki varlığının iki ülke halklarının daha da yakınlaşmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, bu konuda aktif rol almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulları teslim alma sürecinde de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını aktaran Batur, "Pakistan halkı bizi yanıltmadı. Burada çalışanlarla toplantı yaptık, çok çabuk kaynaştık." diye konuştu.

Batur, söz konusu okullarda görev yapan Pakistanlı eğitimci ve idarecilerin yanı sıra öğrencilerle de bir araya geldiklerini söyleyerek, "Türkiye, Pakistan ve Maarif bayraklarını birlikte dalgalandırdık." dedi.

Buradaki muhataplarına kendilerini doğru anlatmanın önemine değinen Batur, "Hiçbir çalışanı yerinden etmiyoruz. Velileri memnun ediyoruz çünkü öğrenci ücretlerini düşürüyoruz. Çalışanları da memnun ediyoruz çünkü ücretlerini artırmayı düşünüyoruz. Pakistanlı yetkililere taahhütlerimiz de bu yönde. Tecrübelerimizi paylaşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

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