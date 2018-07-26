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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.07.2018 - 01:27, Son Güncelleme:

Pakistan’da seçim günü kanlı geçti

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Pakistan’da seçim günü kanlı geçti

Federal ve eyalet meclislerini seçmek için sandık başına giden Pakistan’da seçimler bombalı saldırılarla gölgelendi. Bir seçim noktası yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 31 kişi öldü. Seçim yarışı ise hapisteki eski başbakan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif ve İmran Han arasında geçti. Şerif, oylar sayılırken, “Hile var” diyerek sonuçları reddetti.

PAKİSTAN’da dün yapılan parlamento seçimleri sırasında meydana gelen bir bombalı intihar saldırısında 31 kişi öldü. Ülkenin batısındaki Kuetta kentinde saldırganın bindiği motosikleti bir polis aracının üzerine sürmesiyle gerçekleşen eylemi terör örgütü DEAŞ üstlendi. Belucistan vilayetinin başkenti olan Kuetta’da düzenlenen saldırının aynı zamanda bir seçim noktasının yakınında olduğu belirtildi. İran sınırı yakınlarındaki Daştuk bölgesinde de seçim görevlilerine eşlik eden askerlerin üzerine açılan ateş sonucu 3’ü asker 4 kişi hayatını kaybetti. Sind Eyaleti Emniyet Şefi Amjad Javed Saleemi, Larkana bölgesindeki seçim kampına el bombasıyla saldırı düzenlendiğini ve en az 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

NAVAZ ŞERİF Mİ İMRAN HAN MI

Genel seçimde halen hapiste olan eski başbakan Navaz Şerif ile en güçlü rakibi İmran Han yarıştı. Pakistan Müslüman Birliği, yolsuzluktan hapiste olan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif’in liderliğinde seçimlere katıldı. Eski kriket şampiyonu olarak İngiliz jet sosyetesine giren, ancak daha sonra dindar olup Batı karşıtı bir söylem benimseyen İmran Han, Pakistan Adalet Hareketi ile seçime girdi. İmran Han’a Pakistan ordusu ve istihbaratının destek verdiği iddia ediliyordu.

YARIŞTA İMRAN HAN ÖNDE

Şahbaz Şerif, oy sayımının sürdüğü sırada, Lahor’da kameraların karşısına geçti ve seçimlerde aleni hile olduğunu savunarak, sonuçları reddettiğini açıkladı. Oyların yüzde 18’i sayılmışken konuşan Şerif, “Öylesine açık hile var ki herkes ağlamaya başladı. Bugün yaptığımız şey, Pakistan’ı 30 yıl geri götürmek. Bu sonucu reddediyoruz. İnsanlar buna katlanmayacak” dedi.

Kısmi sonuçlara göre İmran Han, yarışı önde götürüyordu. Han’ın partisinin 272 sandalyeli mecliste 107 ila 120 vekile sahip olacağı öngörülüyordu.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA VE TAZİYE

Türkiye, Pakistan’ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, demokratik haklarını icra etmek üzere seçim merkezlerine giden masum insanları hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

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