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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
11.07.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Pakistan'da iki tren çarpıştı

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Pakistan'da yolcu treniyle yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 85 kişi de yaralandı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'dan Pencap eyaletinin başkenti Lahor'a giden yolcu treni, Sadıkabad kentinde kendi hattından çıkarak paraleldeki hatta geçip burada park halinde bulunan yük trenine çarptı.

Kaza sonucu 4 vagonu raydan çıkan ve lokomotifi tamamen kullanılamaz hale gelen trenden 11 kişinin cesedi çıkarıldı.

Polis yetkilisi Ömer Faruk Selamet, kaza sonucu 11'i çocuk 9'u kadın 85 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tren vagonlarının tamamen boşaltıldığını söyleyen Selamet, vagonların altında arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

MAKİNİST HATASI

Kazanın ardından açıklama yapan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, kazanın makinist hatası sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Ahmed, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1,5 milyon (yaklaşık 54 bin TL), ağır yaralılara 500 bin (yaklaşık 18 bin TL), yaralananlara ise 200 bin (yaklaşık 7 bin TL) Pakistan rupisi tazminat verileceğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da kazayla ilgili sosyal medya hesabından, "Sadıkabad'da yaşanan tren kazasını üzüntüyle öğrendim. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Demiryolu Bakanına yıllardır ihmal edilen demir yolu altyapısı ve güvenliğiyle ilgili gerekli adımları atması talimatını verdim." paylaşımında bulundu.

20 Haziran'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüştü. Kazanın ardından Bakan Ahmed, sorumlunun Pakistan Demiryolları Bakanlığı olduğunu belirterek özür dilemişti.

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