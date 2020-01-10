Pakistan’da cami saldırısı: En az 15 ölü, 20 yaralı

Pakistan’ın güney batısındaki Ketta kentinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis olmak üzere en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle cami ciddi hasara uğrarken, yetkililer olayla ilgili araştırma başlatmak üzere bölgeyi kordon altına aldı.