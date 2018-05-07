Pakistan’da bakana suikast girişimi
PAKİSTAN İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, Pencap eyaletine bağlı Naroval kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu omzundan yaralandı.
Naroval Emniyeti, “İkbal’in aracından çıkarken vurulduğunu” açıkladı. Polis, 21 yaşındaki saldırgan Abid Hüseyin’in yakalandığını duyurdu. Ahsan İkbal’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, CNN’e konuşan bir polis kaynağı, saldırının nedeninin, geçen yıl İslamcı Tahrik-i Labaik Hareketi’nin başı çektiği ve dine hakaret ettiğini savundukları Adalet Bakanı Zahid Hamid’in görevden alınması için düzenlenen gösterilerle ilgili olduğunu söyledi. Başbakan Şahid Hakan Abbasi, İkbal’e yönelik saldırıyı kınadı.
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