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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
30.07.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: En az 17 ölü

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Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: En az 17 ölü

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde, bir askeri uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

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  • Pakistanda askeri uçak evlerin üzerine düştü
  • Pakistanda askeri uçak evlerin üzerine düştü
  • Pakistanda askeri uçak evlerin üzerine düştü
  • Pakistanda askeri uçak evlerin üzerine düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ülke medyasında yer alan haberlede ölenlerden beşinin uçak mürettebatından olduğu, kalan 12 kişinin ise sivil olduğu bildirildi.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 12 kişi de yaralandı.

AFP haber ajansına konuşan mahalle sakini Mohammad Sadiq, "Büyük bir patlama ile uyandım. İnsanlar bağıyordu" dedi.

Sadiq, yardım çığlıklarına yanıt vermek istediklerini ama "alevlerin buna engel olduğunu" da söyledi.

Bir başka görgü tanığı ise uçağın çarpmadan önce alevler içinde olduğunu söyledi.

Olay yerine ait görüntülerde, moloz haline gelen yapıdaki yangın izleri görülebiliyor.

AFP haber ajansı muhabiri yakındaki bir bina çatısında, enkaza ait parça olduğunu da bildiriyor.

2010 yılında Airblue isimli özel hava yolu şirketine ait bir uçağın İslamabad yakınlarında düşmesi sonucu 152 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kaza ülke tarihindeki en ölümlü havacılık kazası olarak kayda geçmişti.

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