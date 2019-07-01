Pakistan'da aile katliamı: 9 ölü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPakistan'da aile katliamı: 9 ölü
GeriDünya Pakistan'da aile katliamı: 9 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
01.07.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Pakistan'da aile katliamı: 9 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pakistan'da aile katliamı: 9 ölü

Pakistan'ın Multan şehrinde yaşanan aile içi tartışma sonrasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Multan şehrinde aile içinde yaşanan tartışma bir faciaya neden oldu. Ajmal adında bir adam kayınpederinin evinde çıkan tartışma sonrasında evdekilere silahla ateş ederek 7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdi.

Kurtarma ekiplerine göre, Ajmal'in karısı da dahil silahla ateş ettiği 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aile üyesi 2 kişi yanarak can verdi.  Yangında ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Imran Mehmood, yaşanan olayın onur meselesi yüzünden meydana geldiğini, Ajmal'ın kayınpederinin evini basarak karısı ve karısının annesi, 2 kız kardeşi ve 3 çocuğu dahil 7 kişiyi vurduğunu ve vurulan akrabaların hepsinin olay yerinde öldüğünü bildirdi.

Pakistanda aile katliamı: 9 ölü

Mehmood, Ajmal'in daha sonra evde bulunan iki kişiyi zorla bir odaya kapatarak ateşe verdiğini söyledi.

Polise göre, birkaç gün önce Suudi Arabistan'dan dönen Ajmal, karısından şüphelenmeye başladı. Olayla ilgili şüphelenilen 2 kişi gözaltına alınırken, polisin olay yerinden kaçan Ajmal'in erkek kardeşini aradığını bildirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İsrail'de havaalanında büyük panik
Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede tanımlanamayan uçan nesne
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
ABD Libya'da ele geçirilen silahlarını araştırıyor