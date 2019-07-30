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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.07.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlar

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Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlar

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Keşmir sorununa ilişkin, "Hindistan ne Pakistan'la diyalog masasına oturmaya hazır ne de üçüncü bir ülkenin aracılığını istiyor." dedi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basına konuşan ülkenin Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de demografinin değişmesi yönünde çalışmalar olduğunu ve bunun hem Keşmirliler tarafından hem de Pakistan tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Hindistan'ın Keşmir sorununun çözümü için atılan adımlara karşılık vermediğini kaydeden Kureyşi, "Hindistan ne Pakistan'la diyalog masasına oturmaya hazır ne de üçüncü bir ülkenin aracılığını istiyor." dedi.

"AFGAN BARIŞ SÜRECİNİN TÜM YÜKÜ PAKİSTAN'A YÜKLENMEMELİ"

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklama yapan Kureyşi, "Pakistan, Afganistan'da bir garantör değildir ama barışın sağlanması için elini taşın altına koyan ülkelerden biridir. Afgan barış sürecinin tüm yükü Pakistan'a yüklenmemeli, sorumluluklar taraflar arasında paylaştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan İmran Han'ın Taliban'la görüşerek örgütü tüm taraflarla diyaloğa girmek için ikna etmek istediğini söyleyen Kureyşi, Pakistan'ın süreçli ilgili görüşlerinin ABD tarafından da kabul edildiğini belirtti.

Kureyşi, Pakistan'daki Afrika ülkeleri büyükelçileriyle eylül ayından sonra bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini de ifade ederek "Amacımız 'Afrika'ya Bak' projemiz kapsamında kıtadaki ülkelerle daha gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkiler kurmaktır. Ticaret Bakanlığımız da bu kapsamda Avrupa'daki bazı ticaret ataşeliklerini Afrika'ya taşıma kararı aldı." açıklamasında bulundu.

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