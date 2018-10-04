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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Pakistan, Türkiye ile iş birliğini artırmaya sıcak bakıyor

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Pakistan, Türkiye ile iş birliğini artırmaya sıcak bakıyor

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, Pakistan'ın Türkiye'yle savunma sanayii alanında iş birliğini artırmak istediğini açıkladı.

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'la görüştü.

Pakistan'ın Ravalpindi kentendeki bakanlık binasındaki görüşmede Celal, Pakistan'ın Türkiye ile savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişleterek ve güçlendirerek devam ettirme arzusunda olduğunu söyledi.

Türkiye, son dönemde Pakistan'la önemli savunma sanayii anlaşmaları yaptı.

Temmuz ayında yapılan anlaşmalarla Türkiye'den Pakistan'a 4 MİLGEM korveti ile 30 ATAK helikopteri satışı konusunda imzalar atıldı.

MİLGEM gemilerinin 2'si Pakistan'ın Karaçi kentinde, 2'si ise Türkiye'de inşa edilecek. Gemiler, 54 ila 72 ay arasında teslim edilecek.

Satışı yapılan 30 ATAK helikopteri ise Türkiye'nin tek kalemde yapılmış en büyük savunma sanayii ihracatı konumunda. Helikopterler 5 yıl içinde Pakistan'a teslim edilecek.

Türkiye de Pakistan'dan pilot eğitimi için askeri eğitim uçakları satın alıyor.

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