Pakistan treninde kamp ocağı faciası
Pakistan’ın Karaçi kentinden Lahor’a giden trende yolcuların kamp ocağında kahvaltı hazırlarken tüplerden ikisinin infilak etmesi sonrasında çıkan yangında en az 74 kişi öldü.
KARAÇİ şehrinden Lahor’a giden Tezgram Ekspresi isimli tren hattında dün çıkan yangında en az 74 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. BBC’ye konuşan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid, yangının trendeki bazı yolcuların kahvaltı hazırlarken kullandıkları kamp ocağı olarak bilinen küçük tüplerden ikisinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Raşid, alevlerin trenin 3 vagonunu tamamen yok ettiğini söyledi.
Kurtarma ekibinden Bakr Hüseyin, hayatını kaybedenlerin çoğunun vagonlarda yanarak diğerlerinin ise trenden atlamaları sonucu can verdiğini kaydetti. Hüseyin, kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını, çoğu kişinin yanarak tanınmayacak hale geldiğini belirtti. Yolcuların çoğunun, Pakistan’ın yılın en büyük dini etkinliği olan Tebliğ Cemaati’nin düzenlediği buluşmaya giden katılımcılar olduğu ifade ediliyor.
UYARI YAPILMAMIŞ
Pakistan medyasına yansıyan haberlerde, yetkililerin yolcuları gaz ocağı konusunda uyarmadığı iddia edildi. Pakistan’ın en eski hattı olan Tezgram Ekspresi’nin yolculuğu 25 saat sürüyor. Demiryolları hizmetlerinin kötü yönetildiği ve yatırımların kesildiği Pakistan’da tren kazaları yaygın yaşanıyor. Temmuzda Lahor’dan aynı bölgeye giden bir yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu 23 kişi ölmüştü. 2005’te Sindg vilayetinde 3 trenin birbirine girmesi sonucu da 130’dan fazla kişi can vermişti.
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