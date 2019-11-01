Pakistan treninde kamp ocağı faciası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPakistan treninde kamp ocağı faciası
GeriDünya Pakistan treninde kamp ocağı faciası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pakistan treninde kamp ocağı faciası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pakistan treninde kamp ocağı faciası

Pakistan’ın Karaçi kentinden Lahor’a giden trende yolcuların kamp ocağında kahvaltı hazırlarken tüplerden ikisinin infilak etmesi sonrasında çıkan yangında en az 74 kişi öldü.

KARAÇİ şehrinden Lahor’a giden Tezgram Ekspresi isimli tren hattında dün çıkan yangında en az 74 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. BBC’ye konuşan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid, yangının trendeki bazı yolcuların kahvaltı hazırlarken kullandıkları kamp ocağı olarak bilinen küçük tüplerden ikisinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Raşid, alevlerin trenin 3 vagonunu tamamen yok ettiğini söyledi.

Kurtarma ekibinden Bakr Hüseyin, hayatını kaybedenlerin çoğunun vagonlarda yanarak diğerlerinin ise trenden atlamaları sonucu can verdiğini kaydetti. Hüseyin, kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını, çoğu kişinin yanarak tanınmayacak hale geldiğini belirtti. Yolcuların çoğunun, Pakistan’ın yılın en büyük dini etkinliği olan Tebliğ Cemaati’nin düzenlediği buluşmaya giden katılımcılar olduğu ifade ediliyor.

Pakistan treninde kamp ocağı faciası

UYARI YAPILMAMIŞ

Pakistan medyasına yansıyan haberlerde, yetkililerin yolcuları gaz ocağı konusunda uyarmadığı iddia edildi. Pakistan’ın en eski hattı olan Tezgram Ekspresi’nin yolculuğu 25 saat sürüyor. Demiryolları hizmetlerinin kötü yönetildiği ve yatırımların kesildiği Pakistan’da tren kazaları yaygın yaşanıyor. Temmuzda Lahor’dan aynı bölgeye giden bir yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu 23 kişi ölmüştü. 2005’te Sindg vilayetinde 3 trenin birbirine girmesi sonucu da 130’dan fazla kişi can vermişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle