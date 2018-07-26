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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
26.07.2018 - 07:19, Son Güncelleme:

Pakistan seçimlerinde eski kriketçi İmran Han önde, rakipleri 'Hile yapıldı' diyor

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Pakistan seçimlerinde eski kriketçi İmran Han önde, rakipleri 'Hile yapıldı' diyor

Pakistan'da dün yapılan genel seçimde ilk sonuçlar, eski kriketçi İmran Han'ın Tahrik-i İnsaf (Adalet Hareketi) Partisi'nin önde olduğunu gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu teknik bazı aksaklıklar nedeniyle veri akışının geciktiğini duyurdu. İmran Han'ın rakipleri ise seçimlerde ciddi boyutta usulsüzlük yapıldığını öne sürüyor.

Oyların şu ana kadar yaklaşık yüzde 42'si sayıldı.

İlk sonuçlara göre, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi 272 seçim bölgesinden 113'ünde önde.

Hareketi, 66 bölgede ilk sırada gözüken eski başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi ile 39 bölgede ilk sırada gözüken ve yine eski başbakanlardan Benazir Butto'nun 29 yaşındaki oğlu Bilavel Butto'nun liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi izliyor.

Pakistan Adalet Hareketi, Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamak için gerekli 137 sandalyeye ulaşamayacak gibi görünse de bulacağı koalisyon ortakları ile ülkeyi yöneteceğinden emin. 

İmran Han'ın destekçileri şimdiden sokaklarda kutlamalara başladı.

Şerif: Yüz binlerce asker yasalara aykırı hareket etti

Öte yandan, Pakistan Müslüman Ligi lideri ve Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sonuçları reddettiklerini söyledi.

Şahbaz Şerif seçim sandıklarında görev yapan yüz binlerce askerin yasalara aykırı hareket ettiklerini iddia etti.

Şerif ayrıca sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı.

İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi ve Yüksek Seçim Kurulu ise Şerif'in partisinin iddialarını reddediyor.

Navaz Şerif 10 yıl hapis cezası almıştı

Pakistan Müslüman Ligi seçimden önce güvenlik kuruluşlarının ve mahkemelerin Adalet Hareketi'ne yardımcı olduklarını öne sürmüş, ordu ise siyasete müdahale ettiği iddialarını kabul etmemişti.

Ülkede son seçimi kazanan Navaz Şerif, Panama Belgeleri'nde adının geçmesi ile patlak veren skandalın ardından yargılanmış ve yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

71 yılda sadece 2. kez

Fransız haber ajansı AFP, yaklaşık 106 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım oranının yüzde 50 ile 55 arasında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 200 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden biri olan Pakistan aynı zamanda nükleer bir güç.

Pakistan'ın 71 yıllık tarihinde sadece ikinci kez sivil bir hükümet görev süresinin dolmasıyla yerini bir başka sivil hükümete bırakmış olacak.

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