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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.05.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı

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Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı

İçişleri Bakanlığı, Pakistan Anayasa Mahkemesinin, FETÖ bağlantılı Pak-Türk Uluslararası Çağ Eğitim Vakfının terör örgütü kabul edilmesi ve mal varlıklarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine ilişkin kararı onaması ve yapılan itirazı reddetmesinin ardından, kuruluşun ülkenin terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.  

Bakanlık, FETÖ bağlantılı kuruluşun 18 Nisan 2019 itibarıyla terör örgütü listesine alındığını gösteren güncellenmiş belgeyi yayımladı.     

Pakistan Anayasa Mahkemesi Aralık 2018'de FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar vermişti.     

TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son olarak Belucistan'daki okulları da bünyesine dahil ederek ülkedeki tüm okulları kendi çatısı altında toplamıştı.     

Mahkeme, FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu şubatta usul yönünden reddetmişti.  

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