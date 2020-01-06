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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 11:58,Son Güncelleme:/

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını belirtti

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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını belirtti

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, çatışmanın değil barışın tarafı olacaklarını belirterek, Pakistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılamayacağını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kureyşi, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran Dışişleri Bakanlarıyla ABD-İran arasında yaşanan gerginliği görüştü.

Kureyşi, mevkidaşlarına, İranlı komutanın öldürülmesiyle başlayan süreçten endişe duyduklarını söyledi.

Çatışmaları önleyici ve gerilimi düşürücü adımlar atılması gerektiğini ifade eden Kureyşi, Pakistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılamayacağını ve Pakistan'ın çatışmanın değil barışın tarafı olacağını vurguladı.

Kureyşi, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrarın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

ORDU SÖZÜCÜSÜ: TOPRAKLARIMIZI KULLANAMAZLAR

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, ABD askerlerinin İran'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek." dedi.

ARY News televizyonuna konuşan Gafur, İran ile ABD arasında çatışma yaşanması durumunda Pakistan'ın savaşın parçası olmayacağını söyledi.

Gafur, Pakistan'ın sadece barışın sağlanması için görev alacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'yı bilgilendirdiğini aktaran Gafur, Bajva'nın da Afganistan ve İran'la ilgili konularda istikrar sağlanması yolunda her türlü adımın Pakistan tarafından atılacağını Pompeo'ya ilettiğini ifade etti.

Gafur, Pakistan'ın İran'a karşı ABD'nin yanında yer alıp almayacağına ve İran'a karşı ABD ordusunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Bunlar sosyal medya dedikoduları. Pakistan başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek ve bölgede barışın hakim olması için çalışacaktır. Pakistan, yalnızca barışçıl girişimleri destekleyecektir. Umarız bölgemiz bir savaşa daha sürüklenmez." şeklinde yanıt verdi.

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