Pakistan Başbakanı'ndan 'Keşmir' konusunda sert çıkış

Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikalarına ilişkin Twitter'da, "Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun özgürlük mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez." paylaşımında bulundu.

İmran Han, Modi liderliğindeki Yeni Delhi hükümetinin Cammu Keşmir'de "faşist taktiklerle Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastırma girişiminin acınacak biçimde başarısızlığa uğrayacağını" ifade etti.

That is why the Hindutva exclusivist creed of the Modi-led Govt with its fascist tactics in IOK will fail miserably in its attempt to smother the Kashmiri liberation struggle.