Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu.

I thank Turkey’s President Erdogan for raising the issue of IOJK in the UN General Assembly & calling for a solution to this long-standing dispute. Referring to the siege of IOJK, he pointed out that despite UN resolutions, 8 million people are stuck in IOJK.