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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AA
26.05.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Pakistan Başbakanı Han, Hint mevkidaşı Modi’yi tebrik etti

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Pakistan Başbakanı Han, Hint mevkidaşı Modi’yi tebrik etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, partisinin temsilciler meclisi seçimlerini kazanması sebebiyle Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Başbakan İmran Han’ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye iki ülkenin halkının refahını artırmak için birlikte çalışmasını istediğini söylediğini, daha önce de Güney Asya’da barış ve refahın geliştirilmesi görüşünü tekrar ettiğini belirtti. İmran Han, önceki gün de attığı bir tweetle Modi’yi tebrik ederek, Güney Asya’da barış için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etmişti.

Modi, İmran Han’a cevap olarak yazdığı tweette, iyi dileklerini bildirmiş ve bölgede barış istediğini söylemişti.

İmran Han’ın açıklamasının Pakistan’ın konvansiyonel ve nükleer savaş başlığı taşıyan yerden yere bir füze denemesini yaptığını açıklamasından hemen sonra gelmesi ise dikkat çekti. Hindistan da Çarşamba günü süpersonik bir kruz füzesi denediğini açıklamıştı.

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