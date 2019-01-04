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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
04.01.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Pakistan Başbakanı Han Anıtkabir'de

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Pakistan Başbakanı Han Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Han, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başbakan Han'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Han, deftere şunları yazdı:

"Burada, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından ve öngörülü liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur. (Atatürk) Türk halkına en zorlu zamanlardan birinde önderlik ederek Türk ve aslında dünya tarihini değiştirdi ve dünya genelinde sömürgeciliğe karşı mücadele edenler için ilham kaynağı oldu. O cesaret, güç, direnç, hoşgörü ve bilgeliğin somut bir örneğiydi. Pakistan'ın kurucusu Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri." şeklinde nitelemişti.

Pakistan hükümeti ve halkı adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en derin hayranlık ve saygılarımı iletiyorum.

Onun, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği şanlı mücadelesi, sonsuza dek tarih kitaplarında kayda geçen en parlak bölümlerden biri olarak kalacak.

HAN’IN TÜRKİYE ZİYARETİ KONYA’YLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de bulunan Başbakan Han ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak ilk olarak Konya’ya iniş yaptı. Han, Konya’da Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.

Dün akşam saatlerinde Ankara’ya hareket eden Han, Esenboğa Havalimanı’nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından karşılandı ve sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Ziyaret kapsamında bugün Ankara’da temaslarda bulunacak olan Han, sabah saatlerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Han, öğle saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.

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