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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.10.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Pakistan 17 uluslararası STK'yı sınır dışı etti

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Pakistan 17 uluslararası STK'yı sınır dışı etti

Pakistan İçişleri Bakanlığı, 17 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) resmi kayıt başvurusunu iptal ederek çalışanlarının 60 gün içinde ülkeden ayrılmasına karar verdi.

Geçen yıl çalışmalarına son verilen 20 STK'dan 17'sinin yaptığı temyiz ve yeniden kayıt başvurusu bugün alınan kararla reddedildi.

Başvuruları reddedilen 17 STK'nın çalışanlarının 60 gün içinde Pakistan'dan ayrılması istendi.

Karar üzerine açıklama yapan Güney Afrika merkezli ActionAid'in İcra Kurulu Başkanı Adriano Campolina, "Bu karardan en çok etkilenecek olanlar binlerce Pakistanlı aile ve yetimlerdir. ActionAid, bu ailelerin yaşam kalitesini ve haklarını geliştirmek için çalışıyordu." diye konuştu.

2017 yılının aralık ayında 20 uluslararası STK'nın operasyonları durdurulmuş ve kapatılmalarına karar verilmişti. Bu STK'lardan 17'si daha sonra temyiz haklarını kullanmış ve yeniden kayıt başvurusu yapmıştı.

Başvuruları reddedilen STK'lara 6 ay sonra yeniden başvuru yapması hakkı da tanındı.

Pakistan, 2012 yılında da uluslararası bir yardım kuruluşu olan Save the Children'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Kurumun, ABD ordusunun Usame Bin Ladin'i bulma çalışmaları kapsamında görev aldığı, CIA ile iş birliği yaparak Pakistan'ın kuzeyinde aşı kampanyaları düzenleyerek arama çalışmaları yaptığı iddia edilmişti.

Kurum ise bu iddiaları reddetmişti.

Pakistan'da 66 uluslararası STK'nın başvurusu kabul edilmiş durumda, 213 STK ise hala başvuru sonuçlarını bekliyor.

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