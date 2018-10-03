‘Pahalı petrolde sorumlu arıyorsan aynaya bak’ derdim
Rusya’da düzenlenen “Rusya Enerji Haftası” forumunda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a verip veriştirdi.
Putin, “ABD Başkanı ile bir süre önce Helsinki’de çok iyi bir görüşmemiz olmuştu. Orada petrol konusunu konuşmamıştık. Ancak bu görüşme bugün gerçekleşseydi kendisine ‘Donald, petrol fiyatlarının artışında sorumlu arıyorsan aynaya bakman lazım’ derdim” ifadesini kullandı.
Petrol fiyatlarının 85 doları geçmesinde ABD’nin jeopolitik oyunlarının da önemli rol oynadığını savunan Putin, “Onlar (ABD) kendi ekonomik menfaatleri için jeopolitik konulara fazla yükleniyor. Mesela bizim için petrolün varili 65-75 dolar olsa yeter de artar bile” dedi. ABD para birimi dolarla ilgili de eleştiriler yapan Rusya lideri, “ABD dünyanın en önemli rezerv dövizi sayılan dolar konusunda da oturduğu dalı kesiyor. Dünya daha güvenilir rezerv para arayışına başlıyor” diye konuştu.
SOÇİ MUTABAKATINI ÖVDÜ
Putin, Türkiye ile İdlib konusunda varılan Soçi mutabakatını, “çok iyi” bir anlaşma olarak niteleyerek, “Soçi mutabakatı sayesinde bölgede kan dökülmesi önlendi. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor” dedi. Putin, ABD’nin, Suriye’de yasadışı bir şekilde bulunduğunu belirterek “ABD, Suriye’de bulunarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’ni ihlal ediyor” diye konuştu. Rusya lideri, Suriye’de Rus askerinin savaş bittiğinde ve Suriye yönetimi gitmelerini istediğinde çekileceğini de söyledi.
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