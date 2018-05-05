MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÖzüre ret
GeriDünya Özüre ret
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
05.05.2018 - 01:51, Son Güncelleme:

Özüre ret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özüre ret

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yahudilerin uğradığı katliamları ve soykırımı “Yahudi toplumunun tefecilik ve bankacılık yapmasına” bağlayan ifadesi için dün özür diledi. Abbas, Holokost’u (Yahudi Soykırımı) ‘tarihteki en kötü suç’ diye de niteledi. Ancak İsrailli radikal sağcı Savunma Bakanı Lieberman, özrü reddettiklerini söyledi.

FİLİSTİN lideri Mahmud Abbas, geçen pazartesi gecesi yaptığı bir konuşmada Yahudilerin tarih boyunca uğradıkları katliam ve soykırımların, Yahudilerin dini inançlarından değil tefecilik ve bankacılıkla uğraşmalarından kaynaklandığını söylemesinin ardından aldığı tepkiler üzerine özür diledi. Abbas, “Eğer insanlar, özellikle de Yahudi inancına sahip olanlar sözlerimden rencide olduysa onlardan özür dilerim. Herkesi temin ederim ki niyetim bu değildi, Yahudi inancına ve diğer tek tanrılı inançlara saygımı tekrar vurguluyorum” dedi.

‘TARİHTEKİ EN KÖTÜ SUÇ’

Abbas, özür açıklamasında Yahudi Soykırımı’nı ‘tarihteki en kötü suç’ olarak da niteledi. Holokost’u her zaman kınadıklarını ifade eden Filistin Devlet Başkanı, “Anti-semitizmin her türünü kınıyoruz. İki devletli çözüme; barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamaya bağlılığımızı teyit ediyoruz” diye konuştu. Amerikan haber ajansı AP’ye konuşan Filistinli yetkililer, Abbas’ın özür dilemesi için yabancı diplomatlardan ve dışişleri bakanlarından çok büyük baskı gördüğünü anlattı.

LIEBERMAN KABUL ETMEDİ

Ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın özürü, aşırı sağcı İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ı tatmin etmedi. Lieberman, “Ebu Mazen (Mahmud Abbas) acınası bir soykırım inkarcısı. Holokost’un (Yahudi soykırımının) inkarı üzerine bir doktora tezi ve kitabı var. Ona, buna göre davranılmalı. Onun özürleri kabul edilmez” dedi. Lieberman’ın atıf yaptığı doktora tezini Abbas, 1982 yılında Moskova’daki Doğu Bilimleri Enstitüsü’ndeyken yazmıştı. Tezinin başlığı “Nazizm ve Siyonist Hareket Arasındaki Gizli İlişki”ydi.

HAMAS’TAN BOYKOT KARARI

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC9), Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü güçlendireceği gerekçesiyle toplantıyı boykot etti. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın düzenlediği Ulusal Konsey toplantısının sonuçlarını tanımadıklarını, toplantının halkı temsil etmediğini ve en ufak demokrasiden yoksun olduğunu ifade etti.

‘UÇURTMA UÇURANLAR HEDEF’

30 Mart’tan beri her cuma Gazze’nin İsrail ile olan sınırında yapılan gösteriler dün de devam etti. Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında yapılan eylemlerde şimdiye kadar 43 Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Dünkü olaylarda İsrail güçleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda 70 kişi yaralandı. Bu ise bugüne kadar kaydedilen en düşük sayı oldu. Bu arada, İsrail basını, Gazze sınırındaki eylemlerde uçurtmalara molotofkokteyli bağlandığı iddiaları olduğunu ve İsrailli keskin nişancıların artık uçurtma uçuranları da hedef alacağını yazdı.

ABBAS YENİDEN SEÇİLDİ

Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı yeniden Filistin Devlet Başkanı olarak seçti. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi’nin 23. dönem toplantısı sonucunda “1993’te Oslo, 1994’te Kahire ve 1995’te Washington’da imzalanan anlaşmalarda öngörülen geçiş dönemi ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, FKÖ Yönetim Kurulu, “1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs’ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar” İsrail’in tanınmasını askıya almakla görevlendirildi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ege Denizi’nde olay

Akıncı’nın çözüm teklifi Rum tarafını karıştırdı

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?