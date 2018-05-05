Özüre ret
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yahudilerin uğradığı katliamları ve soykırımı “Yahudi toplumunun tefecilik ve bankacılık yapmasına” bağlayan ifadesi için dün özür diledi. Abbas, Holokost’u (Yahudi Soykırımı) ‘tarihteki en kötü suç’ diye de niteledi. Ancak İsrailli radikal sağcı Savunma Bakanı Lieberman, özrü reddettiklerini söyledi.
FİLİSTİN lideri Mahmud Abbas, geçen pazartesi gecesi yaptığı bir konuşmada Yahudilerin tarih boyunca uğradıkları katliam ve soykırımların, Yahudilerin dini inançlarından değil tefecilik ve bankacılıkla uğraşmalarından kaynaklandığını söylemesinin ardından aldığı tepkiler üzerine özür diledi. Abbas, “Eğer insanlar, özellikle de Yahudi inancına sahip olanlar sözlerimden rencide olduysa onlardan özür dilerim. Herkesi temin ederim ki niyetim bu değildi, Yahudi inancına ve diğer tek tanrılı inançlara saygımı tekrar vurguluyorum” dedi.
‘TARİHTEKİ EN KÖTÜ SUÇ’
Abbas, özür açıklamasında Yahudi Soykırımı’nı ‘tarihteki en kötü suç’ olarak da niteledi. Holokost’u her zaman kınadıklarını ifade eden Filistin Devlet Başkanı, “Anti-semitizmin her türünü kınıyoruz. İki devletli çözüme; barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamaya bağlılığımızı teyit ediyoruz” diye konuştu. Amerikan haber ajansı AP’ye konuşan Filistinli yetkililer, Abbas’ın özür dilemesi için yabancı diplomatlardan ve dışişleri bakanlarından çok büyük baskı gördüğünü anlattı.
LIEBERMAN KABUL ETMEDİ
Ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın özürü, aşırı sağcı İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ı tatmin etmedi. Lieberman, “Ebu Mazen (Mahmud Abbas) acınası bir soykırım inkarcısı. Holokost’un (Yahudi soykırımının) inkarı üzerine bir doktora tezi ve kitabı var. Ona, buna göre davranılmalı. Onun özürleri kabul edilmez” dedi. Lieberman’ın atıf yaptığı doktora tezini Abbas, 1982 yılında Moskova’daki Doğu Bilimleri Enstitüsü’ndeyken yazmıştı. Tezinin başlığı “Nazizm ve Siyonist Hareket Arasındaki Gizli İlişki”ydi.
HAMAS’TAN BOYKOT KARARI
Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC9), Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü güçlendireceği gerekçesiyle toplantıyı boykot etti. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın düzenlediği Ulusal Konsey toplantısının sonuçlarını tanımadıklarını, toplantının halkı temsil etmediğini ve en ufak demokrasiden yoksun olduğunu ifade etti.
‘UÇURTMA UÇURANLAR HEDEF’
30 Mart’tan beri her cuma Gazze’nin İsrail ile olan sınırında yapılan gösteriler dün de devam etti. Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında yapılan eylemlerde şimdiye kadar 43 Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Dünkü olaylarda İsrail güçleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda 70 kişi yaralandı. Bu ise bugüne kadar kaydedilen en düşük sayı oldu. Bu arada, İsrail basını, Gazze sınırındaki eylemlerde uçurtmalara molotofkokteyli bağlandığı iddiaları olduğunu ve İsrailli keskin nişancıların artık uçurtma uçuranları da hedef alacağını yazdı.
ABBAS YENİDEN SEÇİLDİ
Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı yeniden Filistin Devlet Başkanı olarak seçti. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi’nin 23. dönem toplantısı sonucunda “1993’te Oslo, 1994’te Kahire ve 1995’te Washington’da imzalanan anlaşmalarda öngörülen geçiş dönemi ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, FKÖ Yönetim Kurulu, “1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs’ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar” İsrail’in tanınmasını askıya almakla görevlendirildi.
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