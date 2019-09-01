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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özür var, istifa yok

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Özür var, istifa yok

ABD’nin Alabama eyaleti valisi Kay Ivey (74), 52 yıl önce Auburn Üniversitesi’ndeki öğrenciliği sırasında ırkçı bir skeçte siyahları temsil eden ‘blackface’ makyajı yaptığı için özür diledi.

Ivey, olay nedeniyle ‘derin pişmanlık’ duyduğunu belirtse de istifa etmeyeceğini açıkladı. Ivey, olayı tam olarak hatırlamadığını ancak oyunun kaydedildiği tapeyi dinlediğinde makyajı gerçekten yaptığına inandığını söyledi. Ivey ayrıca, o zamanlar nişanlısı olduğu eşi Ben LaRavia’nın da skeçte rol aldığını ve onun olayı tamamen hatırladığını belirterek, skecin Vaftiz Öğrenci Birliği’nin etkinliği olduğunu söyledi. Ivey, “Apaçık ortada olan şeyi inkar etmeyeceğim” dedi. Eyaletin tek demokrat temsilcisi Terri Sewell ise valinin özür dilemesini samimi bulmadığını belirterek “Vali Ivey’nin davranışı hayli ayıp ve saldırgan. Irkçılığın herhangi bir formu kabul edilebilir değildir, ne şimdi, ne de 1960’larda” ifadelerine yer verdi. Ivey, ABD’de geçmişte sergilediği ırkçı davranışların ortaya çıkmasıyla özür dileyen ilk vali değil. Virginia Valisi Ralp Northam da 1984’teki üniversite öğrenci yıllığındaki ırkçı fotoğraflar nedeniyle özür dilemişti.

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