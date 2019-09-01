Özür var, istifa yok
ABD’nin Alabama eyaleti valisi Kay Ivey (74), 52 yıl önce Auburn Üniversitesi’ndeki öğrenciliği sırasında ırkçı bir skeçte siyahları temsil eden ‘blackface’ makyajı yaptığı için özür diledi.
Ivey, olay nedeniyle ‘derin pişmanlık’ duyduğunu belirtse de istifa etmeyeceğini açıkladı. Ivey, olayı tam olarak hatırlamadığını ancak oyunun kaydedildiği tapeyi dinlediğinde makyajı gerçekten yaptığına inandığını söyledi. Ivey ayrıca, o zamanlar nişanlısı olduğu eşi Ben LaRavia’nın da skeçte rol aldığını ve onun olayı tamamen hatırladığını belirterek, skecin Vaftiz Öğrenci Birliği’nin etkinliği olduğunu söyledi. Ivey, “Apaçık ortada olan şeyi inkar etmeyeceğim” dedi. Eyaletin tek demokrat temsilcisi Terri Sewell ise valinin özür dilemesini samimi bulmadığını belirterek “Vali Ivey’nin davranışı hayli ayıp ve saldırgan. Irkçılığın herhangi bir formu kabul edilebilir değildir, ne şimdi, ne de 1960’larda” ifadelerine yer verdi. Ivey, ABD’de geçmişte sergilediği ırkçı davranışların ortaya çıkmasıyla özür dileyen ilk vali değil. Virginia Valisi Ralp Northam da 1984’teki üniversite öğrenci yıllığındaki ırkçı fotoğraflar nedeniyle özür dilemişti.
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