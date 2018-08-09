Özür dileriz hanımlar
Tokyo Tıp Üniversitesi yönetimi, 2006’dan bu yana kız öğrencilerin puanlarını ‘düşük’ göstererek ‘negatif ayrımcılık’ yaptıkları için kamuoyu önüne çıkıp özür diledi.
JAPONYA’nın en prestijli okullarından Tokyo Tıp Üniversitesi yöneticileri, kadın adayların puanlarını ‘düşürerek’ sonuçları manipüle ettikleri gerekçesiyle özür dilediler.
Okulun 2006’dan bu yana kız öğrencilerin giriş sınavı notlarını düşük gösterdiği, erkek öğrencilerin sınav notlarıyla da ‘arttırarak’ oynadığı ortaya çıktı. Okula bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının da yükseltildiği belirlendi.
Okul genel müdürü Tetsuo Yukioka, “Halkın güvenini boşa çıkardık. Özür diliyoruz” derken, Yomiuri gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre mezun olduktan sonra çocuk doğurabilecekleri ve doktorluk yapmak istemeyebilecekleri gerekçesiyle erkek öğrenciler kız öğrencilere ‘tercih edildi’.
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