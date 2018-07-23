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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
23.07.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Mesut Özil'in kararı Avrupa'yı sarstı! 'Almanya'ya sırtını döndü'

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Mesut Özil'in kararı Avrupa'yı sarstı! 'Almanya'ya sırtını döndü'

İngiliz gazeteleri, Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasına sayfalarında yer verdi. Guardian gazetesi, "Mesut Özil'in Almanya'ya sırtını döndüğünü" yazdı. Özil'in istifası Alman basınında geniş yer bulurken, Alman Spigel Online haber sitesi Alman Futbol Federasyonu'nun karşı karşıya kaldığı bir sorunu çözmekte oldukça başarısız olduğunu yazdı.

Guardian'ın spor sayfalarındaki haberin başlığı; "İstenmeyen" Özil, Almanya'ya sırtını döndü.

Haberde Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu'nu, "ırk ayrımcılığı yapmakla" suçladığı belirtiliyor.

Mesut Özil, Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilmiş, Dünya Kupası'ndan sonra daha da artan eleştirilerin ardından kararını Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.

Guardian'daki haberde, Mesut Özil'in açıklamasından şu satırlar yer alıyor: "Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmenin siyaset ya da seçimler ile hiçbir ilgisi yoktu. Ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı çerçevesinde yapılan bir hareketti. Ben bir futbolcuyum, siyasetçi değil. Görüşmemiz de, onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) politikalarını tasvip ettiğim anlamına gelmez."

Son dakika... Mesut Özil, Almanya Milli Takımını bıraktığını açıkladı
Son dakika... Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

"Gerek Almanya Futbol Federasyonu'ndan gerekse de diğer başka bazı çevrelerden gördüğüm muamele sonrası artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Kendimi istenmeyen bir kişi gibi hissediyorum.

"Almanya formasını gururla ve heyecanla giydim ama artık giymeyeceğim."

TİMES: 'IRKÇILIK VE SAYGISIZLIK YAPILDI' DEDİ

Times gazetesindeki haberin başlığı ise "Özil, Almanya Futbol Federasyonu'nun 'ırkçılığı ve saygısızlığı' yüzünden milli takım kariyerine nokta koydu".
Bu haberde, de Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan bazı bölümler yer alıyor.

Almanya'nın Dünya Kupası'na beklenmedik şekilde ilk turda veda etmesinin ardından ülkede Mesut Özil'e yönelik eleştiriler artmıştı.
Times'taki haberde, Almanya Menajeri Oliver Bierhoff'un turnuva sonrası söylediği "Özil'i kadroya almamayı değerlendirmeliydik" şeklindeki sözleri de yer alıyor.

ALMAN BASINI

Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in açıklamayı Almanca değil İngilizce yapmasının ilginç olduğunu ve bir 'cinayet' romanı gibi yazıldığı yorumunda bulundu. Bild, Özil'in mektubunu eleştirirken, "Bu açıklamanın mesajı şu: Sadece bir kişi hata yapmadı: BEN" yorumunda bulundu. 

Özil'in istifası Alman basınında geniş yer bulurken, Alman Spigel Online haber sitesi Alman Futbol Federasyonu'nun karşı karşıya kaldığı bir sorunu çözmekte oldukça başarısız olduğunu yazdı.  

'ERDOĞAN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKTEN PİŞMAN DEĞİLİM'

Daily Telegraph ise Mesut Özil ile ilgili haberinin başlığında yıldız futbolcunun şu cümlesine yer vermiş:

"Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için pişman değilim."

Haberde, "tartışmalı bir figür" olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası, Almanya'da Mesut Özil'in milli takıma sadaketinin sorgulandığı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası yıldız futbolcuya yönelik "kin hissinin" arttığı belirtiliyor.

Daily Telegraph'daki haberde, 29 yaşındaki Mesut Özil'in açıklamasından şu satırlar da yer almış: "İki kalbim var. Biri Alman, diğeri Türk."

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