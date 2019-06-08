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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Özgürlük gazı’ tartışması

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Özgürlük gazı’ tartışması

Rusya, ABD’nin Avrupa’ya satmak istediği sıvılaştırılmış doğalgaza resmi belgelerde ‘Özgürlük Gazı’ adı vermesine öfkeli... Bu adımın ‘tipik bir Amerikan propagandası’ olduğunu söyleyeren Rus Senatör Puşkov, “Kola ve hamburgerde de özgürlük molekülü olduğunu ilan edebilirler” diye konuştu.

ABD Enerji Bakanlığı’nın ülkenin ihraç ettiği doğalgaza resmi olarak ‘Özgürlük Gazı’ ismini takmasına Rusya’dan tepki geldi. Rusya, ilk kez 2 Mayıs’ta ABD Enerji Bakanı Rick Perry tarafından kullanılmasının ardından resmi belgelerde ‘Özgürlük Gazı’ olarak anılan doğalgazın ‘özgürlük’ değil ‘dayatma unsuru’ olduğunu savunuyor.

YÜZDE 30 DAHA PAHALI

ABD’nin enerji kaynaklarına ‘ideoloji katmasını’ eleştiren Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, bu adımın tipik Amerikan propagandası olduğunu söyleyerek “ABD çılgınlıklarını sürdürerek yakında özgürlük molekülleri içeren doğalgaza yeni ürünler ekleyecektir. Örneğin Coca-Cola içinde de özgürlük atomları bulunduğunu ilan edebilirler. McDonalds sandviçlerinin ise insan hakları içerdiği söylenebilir” açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2018’de Brüksel’de katıldığı NATO zirvesinde, “Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor. Enerjisinin yüzde 60 ila 70’ini Rusya’dan ithal edecek, bir de yeni boru hattı var. Siz söyleyin bu uygun mudur” sözleriyle ABD’nin Avrupa’ya yönelik enerji politikasının sinyalini vermişti. Trump yönetimi, Rusya ile Almanya arasındaki yeni doğalgaz hattı için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor.

‘Özgürlük gazı’ tartışması

Rusya’nın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom ise ABD’nin adımına dolaylı karşılık vermeyi tercih etti. Şirketin dergisinde Rus doğalgazına ilişkin veriler paylaşılarak ABD’nin sattığı gazın Rus gazına oranla yüzde 30 daha pahalı olduğu ve ABD’nin sevkıyat miktarının genel tüketim göz önüne alındığında ancak yüzde 2 pay oluşturduğu belirtildi. Rus şirket, ABD’nin 2023 yılında bu oranı yüzde 4 seviyelerine çıkarma niyetinde olduğunu belirtti. Rusya´nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO´su İgor Sechin ise ABD’nin enerjiyi siyasi bir silah olarak kullanmaya çalıştığını, ABD’nin enerji kolonyalizmi peşinde olduğunu iddia etti.

GUARDIAN: ‘SAÇMALIK’

ABD Enerji Bakanlığı Müsteşarı Mark W. Menezes kısa süre önce “Amerikan doğalgazı demokrasi ve özgürlük anlamına geliyor. Gazımız özgürlük molekülleri içeriyor. Tabiata da daha az zararlı. Amerikan LNG gazı daha pahalı olabilir, ancak aradaki fark özgürlüğün bedelidir” açıklamasını yapmıştı. İngiliz The Guardian gazetesi ise 2003’teki Irak işgalinden önce ‘Irak’a demokrasi getirme’ söylemini kullanan ABD’nin ‘Özgürlük gazı’ hamlesiyle ilgili “Doğalgaza milliyetçi bir anlam yüklemeye çalışan Trump yönetimi mensuplarının kavramın saçmalığının farkında olup olmadıkları belli değil ama Enerji Bakanı’nın buna inandığı anlaşılıyor” ifadesini kullandı.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?

Maliyeti 10 milyar Euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi altından Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor. ABD, Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom, Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

‘Özgürlük gazı’ tartışması

DENİZDE DE DALAŞTILAR

Rusya ile ABD arasında kısa süre önce Suriye açıklarında Doğu Akdeniz üzerinde havada yaşanan it dalaşının ardından dün iki ülkeye ait savaş gemileri Doğu Çin Denizi’nde burun buruna geldi. Rusya’nın Pasifik Filo Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya’ya ait ‘Amiral Vinogradov’ savaş gemisi ABD donanmasına ait ‘Chancellorsville’ kruvazörüyle Doğu Çin Denizi’nde çarpışmanın eşiğine geldi. Olaydan ABD cephesini suçlayan Rus Pasifik Filo Komutanlığı, “ABD donanmasına ait savaş gemisi provakasyonu tertipleyen taraf” ifadesini kullandı. ABD Yedinci Filo Sözcüsü Albay Clayton Doss ise “Rusya’ya ait geminin Filipinler Denizi’nde görev yapmakta olan USS Chancellorsville gemisine karşı güvenli olmayan bir manevra yaptığını” belirtti. ABD donanma sözcüsü ABD gemisinin tehlikeli manevra yaptığını belirten Rus açıklamasını ‘propaganda’ olarak niteleyerek, Rus muhribinin ABD kruvazörünün 15-30 metre yakınına kadar girdiğini ifade etti.

Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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