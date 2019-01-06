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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.01.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Özbekistan 45 ülkeye vize muafiyeti verecek

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Özbekistan 45 ülkeye vize muafiyeti verecek

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle, 1 Şubat itibarıyla 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize imkanı tanındı.

Turizmin geliştirilmesine yönelik son dönemde önemli kararlara imza atan Özbekistan, 1 Şubat itibarıyla 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize imkanı tanıyacak.

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesini öngören kararnameyi, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imzaladı.

Buna göre, AB ülkelerinin ağırlıkta olduğu 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti tanınırken, 76 ülkenin vatandaşına da "e-vize" uygulaması üzerinden sadeleştirilmiş vize alma imkanı verildi.

Özbekistan'ın, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek uygulamanın ardından vize muafiyeti sağladığı ülke sayısı 64'e ulaşmış olacak.

Kararname ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 109 ülkenin vatandaşına konut satın almaları durumunda ülkede ikamet izni verilecek. Buna göre, Taşkent’te 400 bin dolar, Semerkant, Buhara, Namangan, Andican, Fergana ve Harezm’de 200 bin dolar, diğer kentlerde ise 100 bin dolar değerinde konut alacak yabancı vatandaşlar, Özbekistan'da ikamet etme hakkına sahip olacak.

YENİ VİZE ÇEŞİTLERİ DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca, ülkede yeni vize çeşitleri de yürürlüğe girdi. Buna göre, aslen Özbek olan yabancı ülke vatandaşları ve onların ailelerine "vatandaş", ülkede eğitim alacak yabancı öğrencilere "öğrenci", ülkede araştırma yapacaklara "akademik", ülkeye tedavi için gelenlere "sağlık" ve inanç turizmi için gelenlere de uzun süreli "ziyaret" vizelerinin verilmesi öngörülüyor.

Özbekistan, son bir yılda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 39 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize uygulaması başlatmıştı.  

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