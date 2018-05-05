‘Oz’a üstün başarı ödülü
ABD’de başarılı Türkleri ve Amerikan, Türk firmalarının başarılı işbirliklerini ödüllendirmek için her yıl verilen Amerikan Türk Cemiyeti (American Turkish Society - ATS) ödülü bu yıl dünyaca ünlü Türk doktor, Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Öz’e verildi.
New York’taki ünlü “The Plaza” otelinde gerçekleştirilen gala gecesinde “ABD’de pek çok kişinin hayatını iyileştirmeye yönelik önemli katkıları” nedeniyle ATS’nin “Üstün Başarı Ödülü” Dr. Öz’e takdim edildi. ABD’de iyi yaşam kraliçesi olarak bilinen, dekoratör ve aynı zamanda yayıncı Martha Stewart, törende ödülünü takdim ettiği Öz için “Mehmet ile pek çok ortak yanımız var. İkimiz de benzer şeyler yapıyoruz. Ancak onun televizyon şovunda ağda yaptırması, kendi kolonopsi videosunu yayınlaması gibi bazı şeyleri benim sunmam mümkün değil” diyerek esprili bir konuşma yaptı.
ERTEGÜNLERE TEŞEKKÜR
Mehmet Öz ise yaptığı konuşmada, ATS’in kurucusu merhum Ahmet Ertegün ve geceye katılan eşi Mika Ertegün’e teşekkür ederek, onların başarılarına övgüler yağdırdı. Türkiye’de geçirdiği yaz tatillerinin kendi başarısında ve sosyal gelişiminde büyük rolü olduğunu vurgulayan doktor Öz, şimdiye kadar yüzlerce reklam teklifini geri çevirdiği halde, ilk defa Türk Hava Yolları’nın reklamında rol aldığını, onlarınkini de büyük bir başarı hikâyesi olduğu için kabul ettiğini söyledi.
“Dr. Oz Show” programı ile 9 adet “Emmy Ödülü” kazanan Mehmet Öz, TV programının dışında Columbia Üniversitesi’nde kalp ameliyatlarına devam ediyor. Senede yaklaşık 40 adet kalp ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öz’ün makaleleri dünyadaki 175 adet gazete ve dergide yayımlanıyor.
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