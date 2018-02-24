Öz Kayseri’ye hayran kaldılar

İHTİYARLAR Heyeti Başkanı Osman Önder ve cami derneğinin 25 yıl başkanlığını yapan Onursal Başkan Necati Hançer önderliğinde Ömer Nebilir, Ramazan Demirel, İbrahim Tuztaş, İsmail Vırıt, Yakup Harputoğlu, Cengiz Harputlu, Adem Ekinci, Musa Yumuşak, Hediye Harputoğlu, Emine Nebilir, Meral Önder, Güsel Demirel, Dürdane Tuztaş ve Zeynep Hançer’den oluşan heyeti, Öz Kayseri Pastırma’nın kurucusu Hilmi Selçuk ve kızı Serhan Ertürk ağırladı.

Konuklarıyla tek tek ilgilenen Hilmi Selçuk, fabrikadaki üretim hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. Konuklarına kendi hazırladığı işkembe ve kelle paça çorbası ikram eden Selçuk, ticaret yaşamını da anlattı. Almanya’ya 1961 yılında geldiğini belirten Selçuk, 1966-1969 arasında izin günlerinde Türk işçilerin kaldığı yurtlara giderek satış yaptığını, 1997 yılından itibaren pastırma üretimine başladığını söyledi. Ürünlerinin her yıl kalite ödüllerine layık görüldüklerini dile getiren Selçuk, misafirlerine aldıkları madalya ve şiltleri gösterdi.