Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Öz Kayseri’ye hayran kaldılar

    Öz Kayseri’ye hayran kaldılar

    Halil HOŞSÖZ / WIESBADEN
    24.02.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Dietzenbach kentinde DİTİB Fatih Camii’nden 16 kişilik heyet, Öz Kayseri firmasının Wiesbaden’deki tesislerini gezerek, firmanın kurucusu Hilmi Selçuk’tan bilgi aldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Öz Kayseri’ye hayran kaldılar
    • Öz Kayseri’ye hayran kaldılar
    • Öz Kayseri’ye hayran kaldılar
    • Öz Kayseri’ye hayran kaldılar

    İHTİYARLAR Heyeti Başkanı Osman Önder ve cami derneğinin 25 yıl başkanlığını yapan Onursal Başkan Necati Hançer önderliğinde Ömer Nebilir, Ramazan Demirel, İbrahim Tuztaş, İsmail Vırıt, Yakup Harputoğlu, Cengiz Harputlu, Adem Ekinci, Musa Yumuşak, Hediye Harputoğlu, Emine Nebilir, Meral Önder, Güsel Demirel, Dürdane Tuztaş ve Zeynep Hançer’den oluşan heyeti, Öz Kayseri Pastırma’nın kurucusu Hilmi Selçuk ve kızı Serhan Ertürk ağırladı. 

    Öz Kayseri’ye hayran kaldılar

    Konuklarıyla tek tek ilgilenen Hilmi Selçuk, fabrikadaki üretim hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. Konuklarına kendi hazırladığı işkembe ve kelle paça çorbası ikram eden Selçuk, ticaret yaşamını da anlattı. Almanya’ya 1961 yılında geldiğini belirten Selçuk, 1966-1969 arasında izin günlerinde Türk işçilerin kaldığı yurtlara giderek satış yaptığını, 1997 yılından itibaren pastırma üretimine başladığını söyledi. Ürünlerinin her yıl kalite ödüllerine layık görüldüklerini dile getiren Selçuk, misafirlerine aldıkları madalya ve şiltleri gösterdi.

    Etiketler: DİTİB Fatih Camisi , Öz Kayseri ziyaret , Hilmi Selçuk , avrupadan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri