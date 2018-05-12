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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.05.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Oyunu kullanan Barzani'den ittifak çağrısı

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Oyunu kullanan Barzani'den ittifak çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ülkede bugün gerçekleştirilen seçimde oyunu kullandı. Barzani, "Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum" dedi.

Barzani, Erbil'deki yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı otelde oyunu kullandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşayan tüm unsurlar için tarihi ve önemli bir gün olduğunu söyledi.

Barzani, "Irak halkı demokratik bir şekilde sandık başına giderek meclisteki temsilcilerini seçecek. Kürdistan Bölgesi halkının, çok ciddi bir şekilde sandık başına gidip oylarını kullanmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Irak'ta herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir koalisyona gitmeden hükümeti tek başına kuramadığı malum ve bunu herkes biliyor" ifadelerini kullanan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Irak'ta çoğunlukta oy alanların hükümeti kurması, ülkenin çıkarına değil. Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum."

Barzani, Erbil ve Bağdat'ın da 2005 yılından bu yana geçmişten çok iyi ders almaları gerektiğine dikkati çekti.

Oyunu kullanan Barzaniden ittifak çağrısı

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların her iki taraf için de tecrübe olduğunu ifade eden Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taraflar arasında yaklaşık 12 yıldır çözülemeyen sorunların, artık alınan tecrübeler doğrultusunda diyalog masası ve görüşmelerle çözülmesini temenni ediyorum. Şu anda Irak'ta tamamen yeni bir sürece girildi. Bu süreç DAEŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasıyla başladı. Bu süreçte daha çok altyapı hizmetleri ve iktisadi konulara tam bir önemin verilmesi sürecidir. Bu ülkede siyasi istikrar oluşmalıdır.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar çözülmediği müddetçe Irak'a siyasi istikrarın geleceği kanaatinde değiliz. Bu yüzden geçmiş yıllar her iki taraf için bir ders olmalı ve sorunları diyalogla çözmeliyiz."

 

 

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