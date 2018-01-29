'Oyun oynuyorduk' dediler... Bu fotoğraflar başlarını yaktı...

Tatil için geldikleri Kamboçya'da toplu seks partisi yaptıkları iddiasıyla tutuklanan çoğu İngiliz 10 kişi tutuklandı. Gençler iddiaları reddedip bunun bir oyun olduğunu söyleseler de 1 yıl hapis cezası ile karşı karşıyalar.



AHLAKSIZLIK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR



Angkor Wat'un antik tapınaklarına yakın bir semt olan Siem Reap'te çekilen fotoğraflarda, genç turistlerin uygunsuz anları görüntülendi. Gençler bunun bir oyun olduğunu söylese de Kamboçya polisini ikna edemedi. Ahlaksızlık suçlamasıyla tutuklanan 10 kişinin, 1 yıl hapis yatabileceği söyleniyor.

Yaşları 21 ile 35 arasında değişen 5 İngiliz erkek ve ikisi kadın olan Kanada, Hollanda, Norveç ve Yeni Zelanda'lı turistler tutuklandı. 10 kişilik kafile yerel bir cezaevine gönderilmeden önce 3 gün polis karakolunda tutuldu. Grubun temsilciliğini yapan bir avukat, duruşma için altı ay beklemek zorunda kalacaklarını ve suçlu bulunursa toplamda bir yıl hapis cezasına çarptırılabileceklerini belirtti.

İngilizlerden birinin annesi grubun cinsel ilişki pozisyonlarını içeren Twister tarzı bir oyunu oynadığını iddia etti.

Gençler ise kesinlikle cinsel ilişkiye girmediklerini fotoğrafların bir şakadan ibaret olduğunu söyledi. Ancak binada kullanılmış kondomlar keşfedildikten sonra gençlerin tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklanan gençlerden birini arkadaşı: "Bu gülünç. Özel bir havuz partisinde yüzme kıyafetleri giyiyorlardı. Prezervatif vardı ama bu yasa dışı değil" dedi.

TWİSTER NASIL OYNANIR?

Twister oyununu 3-6 kişilik gruplarla oynayabilirsiniz. Twister'da öncelikle oyunu fiziksel olarak oynayacak oyuncular belirlenir. 1 kişi de hakem olarak seçilir. Hakem olan kişi çarkı çevirir. Oyunda sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renkler mevcuttur. Twister oyununun halısı zemine serilir. Hakem çarkı çevirir. Gelen komutu sırası gelen oyuncuya söyler. Örneğin: "Sağ el sarıya" der. Bunun üzerine sırası gelen oyuncu sağ elini sarı zemine koyar. Sonra diğer oyuncu için çarkı çevirir ve bu oyuncu da gelen komutu uygular. Twister’da dayanmak, başka bir yerden destek almak yasaktır. Konumunu bozan oyuncu oyunu kaybeder.

Twister oyununu kazanmak için en sona kalan oyuncu olmanız lazım. Oyun kuralları aksine hamle yapan (dayanan, konumunu bozan) veya pes eden oyuncular elenir. Sona kalan oyuncu oyunu kazanır.