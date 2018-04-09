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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.04.2018 - 09:01, Son Güncelleme:

Oylarını artırdı ama istifa etti

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Oylarını artırdı ama istifa etti

Macaristan'da genel seçimleri, tüm oyların neredeyse yarısını alan Viktor Orban'ın sağcı iktidar partisi FİDESZ kazandı. 'Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız' ifadelerini kullanan milliyetçi parti Jobbik ise oylarını artırarak ikinci parti haline geldi. Ancak 'başarısız olursam istifa ederim' diyen Genel Başkan Gabor Vona istifa etti.

BBCTürkçe'nin haberine göre bazı seçim bölgelerinde seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle oy kullanma süresi uzatıldı ve sonuçlar Pazar gecesi ancak geç saatlerde açıklanabildi. Buna göre Macaristan için yüksek sayılabilecek % 68 gibi bir katılım oranıyla gerçekleşen genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban'ın partisi henüz kesin olmayan sonuçlara göre oyların % 48,41'ini alarak genel seçimlerin tartışmasız galibi oldu. İktidar partisinin bu kadar yüksek oy alması, ülkede seçim öncesi yapılan tüm kamuoyu araştırmalarının da büyük oranda yanıldığını ortaya koyuyor.

JOBBİK YÜZDE 19 OY ALDI

Seçmenler ana muhalefet görevini % 19 oyla merkez sağın diğer partisi olan JOBBİK'e verdi.Seçim öncesi dönemde radikal sağ çizgiden merkez sağa doğru pozisyon alan JOBBİK oylarını arttırarak Macar parlamentosunda ikinci parti haline gelmiş olsa da, seçimlerde aldığı oy oranı beklenenin çok altında kaldı. JOBBİK Genel Başkanı Gabor Vona, eğer seçim sonuçları partisi açısından başarısız olursa istifa edeceğini açıklamıştı. Gece yarısı bu vaadini yerine getirdi ve genel başkanlıktan istifa etti.

"Turancı" bir parti olan ve yine Hunları Türklerle birlikte ortak ata olarak gören Gabor Vona bir çok kez Türkiye'ye gelmiş ve Bozkurt işareti yapmıştı.

Oylarını artırdı ama istifa etti

SOSYALİST PARTİ ERİDİ

Çok değil sekiz yıl önce iktidarda olan ve en güçlü parti konumunda bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise erime sürecinde olduğunu kanıtladı. Sosyalist Parti 3'üncü olmayı başarmış olsa da seçmenin ancak % 12'sinin desteğini alabildi ve hem FİDESZ'in ve hem de JOBBİK'in oy oranının bir hayli gerisinde kaldı.Ülkedeki % 5'lik barajı aşabilen iki parti daha parlamentoya girmeyi başardı. Bunlar da çevre konularına duyarlı LMP ve eski başbakanlardan Ferenc Gyurcsany'ın partisi olan Demokratik Koalisyon Partisi.

ORBAN'IN ZAFERİ NE ANLAMA GELİYOR

Viktor Orban bu zaferiyle 2010 genel seçimlerinden sonra elde ettiği ama 2014 seçimlerinde zayıflayan pozisyonları yeniden eline geçirmiş oldu. Macaristan'daki seçim sonuçları sadece ülke açısından değil, öncelikle Orta Avrupa, hatta pek çok konuda tüm Avrupa Birliği açısından da etkili olabilir.Doğu Avrupa ülkeleri açısından Viktor Orban'ın Macaristan'ı bir model olarak sunması da dikkatleri çekiyor. Seçimlerdeki yüksek destek oranı ise modelin başarısı olarak değerlendirilebilir. Öte yandan yine Orban tarafından savunulan mülteci ve yabancı karşıtı, kendi içine kapanmış ve Hristiyan değerler üzerine inşa edilmiş bir Avrupa Birliği de Avrupa kamuoyunda giderek daha fazla taraftar buluyor.

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