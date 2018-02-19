Oylama öncesi SPD ikiye bölündü

SPD, koalisyon hükümetinde yer alıp almama konusunda ikiye bölünmüş durumda. Parti yönetimi ve partinin politikalarına yön veren önemli isimler Birlik Partileri ile koalisyon kurulmasını istiyor. Böylece dört yıl süreyle tekrar hükümette yer almayı hedefliyor.

Genel Başkanı Martin Schulz'un istifasından sonra parti genel başkanlığı koltuğu için adı geçen Federal Meclis Grup Başkanı Andreas Nahles ve Federal Aile Bakanı Katarina Barley gibi partinin ağır topları, üyelere, “Evet oyu verin” çağrısı yaptı.

Partinin gençlik teşkilatı Jusos ise koalisyon hükümetine karşı duruşunu sürdürüyor. Jusos Başkanı Kevin Kühnert, “Bizim partiyi imha etme misyonumuz yok. Bizim sorumluluğumuz, parti yönetiminin bir süreden beri uzak durduğu parti içinde daha somut tartışma ortamı yaratmak” diyerek üyelerden koalisyona hayır yönünde oy kullanmaları çağrısını yineledi.

BEŞ AYDIR HÜKÜMET KURULAMADI

SPD'li üyelerinin oy verme işlemi 2 Mart'ta kadar sürecek. Oylama sonunda üyelerin yüzde 50'den fazlası ‘Evet’ yönünde oy kullanırsa Almanya yeni hükümetine kavuşacak. Aksi taktirde seçimlerin yenilmesi gündeme gelecek.

24 Eylül'de yapılan federal seçimlerin üzerinden yaklaşık beş ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı. Almanya tarihinde ilk kez hükümet kurma süresi beş ayı buldu.