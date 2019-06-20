Oxford'a rekor bağış
ABD’li yatırım şirketi Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman (72), İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ne 150 milyon sterlin (1.1 milyar TL) bağış yaptı.
Bu rakam bir İngiliz üniversitesine yapılan en büyük bireysel bağış ve 900 yılı aşkın süredir eğitim veren Oxford’a son 500 yılda yapılan en büyük bağış olarak kayda geçti. Söz konusu bağışla, yapay zekânın etiği alanında çalışma yapacak bir enstitü kurulması amaçlanıyor. Schwarzman, daha önce de ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne yapay zekâ merkezi kurulması amacıyla 350 milyon dolar (2 milyar TL) bağışta bulunmuştu.
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