Oxfam skandalı büyüyor! Soruşturma başlatıldı

İngiltere merkezli yardım kurululunun CEO'su Mark Goldring Londra'da İngiltere Parlamentosu Uluslararası Kalkınma Komisyonu'nun oturumunda yaptığı açıklamada 26 yeni cinsel istismar vakası hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bunlardan 16'sının Oxfam'ın uluslararası operasyonları ile bağlantılı olduğunu söyleyen Goldring "26 vaka ortaya çıktı. Daha yakın zamanda olan olaylar ile insanların zamanında rapor etmediği uzun süre önce yaşanmış vakalar var" dedi.

OXFAM CEO'SU KURUM ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Sputnik'in aktardığı habere göre komisyona yaptığı açıklamada kurum adına özür dileyen Goldring "Oxfam olarak, hem Haiti halkına hem de yardım amacıyla çaba sarf eden halk desteğini baltalayarak zarar verdiğimizden dolayı çok üzgünüm, üzgünüz" dedi.

Goldring "Gerçekten insanların ortaya çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

7.000 BAĞIŞÇI YARDIMLARI DURDURDU

Goldiring ayrıca son 10 günde Oxfam'ın 7.000 kadar düzenli bağışçısının kuruma yönelik yardımlarını durdurduğunu da açıkladı.

Geçen hafta Oxfam cinsel taciz ve istismar olaylarıyla baş etmek amacıyla aralarında çalışanlara yönelik yeni güvenlik incelemesi sistemi oluşturmanın da yer aldığı bir eylem planını hayata geçireceğini duyurmuştu.

OXFAM HAİTİ'DEN RESMİ OLARAK ÖZÜR DİLEDİ

Oxfam, bazı çalışanlarının 2010'da Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasıyla uluslararası kamuoyundan gelen baskılar üzerine, iddialarla ilgili 2011 yılında hazırladığı kurum içi raporunun sansürlenmiş bir versiyonunu dün yayımlamıştı.

Söz konusu raporda, o dönem Oxfam'ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren'in, 2010'da Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettiği yer alıyor.

Aynı raporda, Haiti'deki davranışları nedeniyle 7 Oxfam çalışanının kurumdan ayrıldıkları dikkati çekiyor. Oxfam'a ait yerlerde para karşılığı cinsel ilişkiye girmeleri sebebiyle bir çalışanın görevden alındığı, üçünün de istifa ettiği belirtilen raporda, küçük yaştaki seks işçilerinin kullanılmış olma ihtimaline de değiniliyor.

Hauwermeiren, geçen hafta skandalın patlak vermesinin ardından, Haiti'de para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği suçlamasını reddetmişti.

Oxfam dün skandal nedeniyle Haiti hükümetinden de resmi olarak özür dilemişti.

YILLIK BÜTÇESİ 300 MİLYON STERLİN

İngiliz hükümetinin katkıları ve halktan topladığı bağışlarla yılda yaklaşık 300 milyon sterlin bütçe kullanan Oxfam'ın, kamuoyundaki imajının ve yardım çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için olayı sümen altı ettiği öne sürülmüştü.

Haiti'de 2010'da meydana gelen depremde yaklaşık 220.000 kişi hayatını kaybetmiş, 300.000 kişi yaralanmış, 1 milyon 300 bin kişi evsiz kalmıştı.