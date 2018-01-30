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    Otomotivcilerin ifadesi alınacak

    Deutsche Welle Türkçe
    30.01.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

    Almanya’daki emisyon skandalında insanların denek olarak kullanıldığının ortaya çıkması üzerine hükümet, ismi geçen şirketlerden açıklama talebinde bulundu. Ortaya çıkan skandal Başbakanlık tarafından da kınandı.

    ALMANYA’da egzoz gazlarının insan üzerinde test edildiğine dair haberler sonrası hükümet müdahale etme kararı aldı.
    Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinin karıştığı emisyon skandalında sadece maymunlar değil, insanlar üzerinde de deney yapıldığının ortaya çıkarılması üzerine Başbakanlık, yaşananları kınadığını açıkladı.
    Başbakan Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, bu testlerin etik olarak herhangi bir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini söyledi ve “Birçok kişi tarafından hissedilen kızgınlık tamamıyla anlaşılır” ifadesini kullandı.
    Alman hükümeti skandalla ilgili olarak ismi geçen şirketlerin ifadesini almak üzere bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı çağrısını basın mensupları ile paylaşan Ulaştırma Bakanı Christian Schmidt, “Bu yaşananlar bir kez daha otomobil sanayisine güveni sarstı” dedi.

    BİTMEYEN SKANDAL
    Skandalın insan denekleri boyutu, Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği (EUGT) tarafından hazırlanan ve Stuttgarter Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazeteleri tarafından haberleştirilen yeni bir rapor ile ortaya çıktı.
    İki gazetenin ortak haberine göre; Volkswagen, Daimler ve BMW şirketleri tarafından kurulan EUGT, sağlıklı insanlar üzerinde ‘kısa süreli azot dioksit teneffüs deneyi’ yaptırdı.
    Araştırma merkezinin 2012 ile 2015 yılları arasındaki dönemi kapsayan faaliyet raporuna göre, uzun süreli ve çeşitli yoğunluklarda azot dioksit (NO2) verilen 25 kişi, daha sonra Aachen kentindeki bir klinikte muayene edildi ve deneklerde herhangi olumsuz etki teşhis edilmedi. EUGT 2017’de feshedilmişti.

    Etiketler: egzoz gazları , Otomotiv , avrupadan haberler
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