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    Haberler >Dünya>Otomatik organ bağışı kabul edildi

    Otomatik organ bağışı kabul edildi

    AA
    14.02.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Hollanda Senatosu, uzun süredir üzerinde tartışılan yeni organ bağışı yasasını onayladı.

    YASAYA göre, ülkede yetişkin bir kişi, kendisi reddetmediği sürece otomatik olarak ölümünden sonra organ bağışında bulunduğunu kabul etmiş sayılacak. Bağış yapmak istemeyenlerin ise bunu ayrıca bildirmesi gerekecek. 

    Senato’da, 36’ya karşı 38 oyla kabul edilen yeni organ yasası 2020 yılının ikinci yarısında yürürlüğe girecek.
    Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile ülkedeki organ bağışı ihtiyacı sorununun çözülmesi bekleniyor.
    Yasa, 2016 yılında Temsilciler Meclisi tarafından 74’e karşı 75 oyla kabul edilmişti.

    Etiketler: Hollanda , organ bağışı , avrupadan haberler
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