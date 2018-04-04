Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriOtel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti
GeriDünya Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
04.04.2018 - 08:24, Son Güncelleme:

Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

Kanada'da 17 yıl önce kaldığı bir otelin odasının martı istilasına uğramasına yol açan müşterinin otelden aldığı ömür boyu men cezası sonunda kaldırıldı.

Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

Kanada basınında yer bulan yasak kararı, talihsiz olaylar zincirinin bir sonucu olarak alınıyor.

2001 yılında Kanada Donanması'nda çalışan Nick Burchill, bir iş konferansına katılmak için gittiği Victoria şehrindeki Empress Oteli'ne meslektaşlarının isteği üzerine bol miktarda İtalyan sucuğu olarak bilinen pepperoni taşımıştı.

Facebook'a konuyla ilgili bir yazı yazan Burchill, "Bir donanmadan bahsettiğimiz için bir gemiye yetecek kadar pepperoni almıştım" diyerek olayı anlatıyor.

Ancak odasında bir buzdolabı bulunmaması dolayısıyla, arkadaşlarına ikram edene kadar Nisan ayında henüz hava soğuk olduğu için pepperoniyi pencere kenarında tutmaya karar verdiğini belirtiyor.

Burchill, 4-5 saatlik bir yürüyüşün ardından limana bakan odasına geldiğinde ise odanın en az 40 martı tarafından işgal edildiğini görüyor.

Saatlerdir pepperoniyi yiyen martıların odaya dışkılarını bıraktığını anlatan Burchill, kuşları kovmak için başlattığı mücadelenin ise odanın daha da kirlenmesine yol açtığını aktarıyor.
Kuşları kovmaya çalışırken odada eşyaların kırıldığını söyleyen Burchill, bir ayakkabısını ise martılara atmak isterken sokağa düşürüyor.

Ayakkabısını almak için aşağıya indiğinde ise çamura bulanıyor. O sırada iş yemeğine geç kaldığı için ayakkabısını odada saç kurutma makinesiyle kurutmak isterken aletin suya düşmesi otelde elektriklerin atmasına yol açıyor.

Bütün bunların üzerine sonunda resepsiyonu arayan Burchill, odasına gelen görevlinin suratını unutamadığını söylüyor.

En sonunda iş yemeğine inen Burchill'in şirketine ise otel tarafından gönderilen mektupta ömür boyunca otele girmeme kararı aldığı bildiriliyor.

PASKALYA TATİLİNDE GİTTİ

Burchill, aradan neredeyse 20 yıl geçtiği için otele af dilemek amacıyla bir mektup yazınca olay sonunda tatlıya bağlandı.

Burchill mektubunda hatasını kabullenerek geçen sürenin ceza yerine sayılması gerektiğini söyledi.

Times Colonist gazetesinin haberine göre her ne kadar hikaye inanılmazmış gibi görünse de otelin eski çalışanları hala bu olayı hatırlıyor.

Otelin sonunda müşterisini affederek yasağı kaldırması üzerine Burchill geçtiğimiz hafta sonuna denk gelen Paskalya tatilini Empress Oteli'nde geçirdi ve çalışanlarla bu anıyı yadetti.

Burchill, otelin müdürü Ryan Reardon'a özür hediyesi olarak pepperoni ikram ettiğini ise gülerek anlatıyor.

Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 5 muhteşem neden!

Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

Trump çekileceğiz dedi... Sahadaki komutanları aksini söyledi

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?