ÖSO Menbiç için hazır! 'ABD'yi engel olarak görmüyoruz'
Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, Suriye’nin terör örgütü PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikata başladı.
Zeytin Dalı Harekâtı’nın Afrin’de büyük başarı sağlamasının ardından, gözler terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç’e çevrildi.
Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından boşa çıkan Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikatlara başladıklarını duyurdu.
EL HAMZA TUGAYI MENBİÇ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Afrin’in terör gruplarından temizlenmesinin ardından ÖSO bünyesinde Kürt muhaliflerin de içinde olduğu El Hamza Tugayı, Menbiç için hazırlıklara başladı.
El Hamza Tugayı Kubbesin Bölge Komutanı Muhammet Şibil, “Hızımızı almışken Irak’a kadar terör örgütü PKK’yı temizlemek istiyoruz” dedi.
ABD'Yİ ENGEL OLARAK GÖRMÜYORUZ
Şibil, terör örgütü PKK bölgesindeki iki bin civarında ABD askerini engel olarak görmediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Her ne olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, PKK’yı bu topraklardan sileceğiz.”
PKK ile YPG’nin aynı olduğunu, bu terör örgütlerine destek veren ülkelerin de onlar gibi olduğunun altını çizen Şibil, “Biz biliyoruz ki PKK’nın bölgeden çekilmesi için ABD, 2016’dan bu yana Türkiye’ye sayısız söz verdi. Ama hiçbir sözünü tutmadı. Türk diplomatların dediği gibi ‘Türkiye artık kendi göbek bağını kendisi kesecek duruma geldi.’ Önce Allah’ın sonra bizim desteğimizle teröristler bölgeden atılacak.”
MENBİÇ DE ÖZGÜRLEŞECEK
Afrin’de elde ettikleri başarının kendilerini daha da güçlendirdiğini ve Menbiç’e girmenin kolay olduğunu ifade eden Şibil, asıl amaçlarının yaşadıkları bölgeleri ve aileleri korumak olduğunu belirterek, “Menbiç için sıkı hazırlıklar yapıyoruz. Önce Menbiç’e gireceğiz, orayı da Afrin gibi, El Bab gibi özgürleştireceğiz. Menbiç’te halk Arap ve Türkmen olduğu için PKK içeriden destek alamayacak, işimiz daha kolay olacak. Türkiye ‘giriyoruz’ dediği anda yarım saat içinde Menbiç’teyiz” dedi.
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