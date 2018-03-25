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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
25.03.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

ÖSO Menbiç için hazır! 'ABD'yi engel olarak görmüyoruz'

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ÖSO Menbiç için hazır! 'ABD'yi engel olarak görmüyoruz'

Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, Suriye’nin terör örgütü PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikata başladı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın Afrin’de büyük başarı sağlamasının ardından, gözler terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç’e çevrildi.

Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından boşa çıkan Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikatlara başladıklarını duyurdu.

EL HAMZA TUGAYI MENBİÇ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Afrin’in terör gruplarından temizlenmesinin ardından ÖSO bünyesinde Kürt muhaliflerin de içinde olduğu El Hamza Tugayı, Menbiç için hazırlıklara başladı.

El Hamza Tugayı Kubbesin Bölge Komutanı Muhammet Şibil, “Hızımızı almışken Irak’a kadar terör örgütü PKK’yı temizlemek istiyoruz” dedi.

ABD'Yİ ENGEL OLARAK GÖRMÜYORUZ

Şibil, terör örgütü PKK bölgesindeki iki bin civarında ABD askerini engel olarak görmediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Her ne olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, PKK’yı bu topraklardan sileceğiz.”

PKK ile YPG’nin aynı olduğunu, bu terör örgütlerine destek veren ülkelerin de onlar gibi olduğunun altını çizen Şibil, “Biz biliyoruz ki PKK’nın bölgeden çekilmesi için ABD, 2016’dan bu yana Türkiye’ye sayısız söz verdi. Ama hiçbir sözünü tutmadı. Türk diplomatların dediği gibi ‘Türkiye artık kendi göbek bağını kendisi kesecek duruma geldi.’ Önce Allah’ın sonra bizim desteğimizle teröristler bölgeden atılacak.”

MENBİÇ DE ÖZGÜRLEŞECEK

Afrin’de elde ettikleri başarının kendilerini daha da güçlendirdiğini ve Menbiç’e girmenin kolay olduğunu ifade eden Şibil, asıl amaçlarının yaşadıkları bölgeleri ve aileleri korumak olduğunu belirterek, “Menbiç için sıkı hazırlıklar yapıyoruz. Önce Menbiç’e gireceğiz, orayı da Afrin gibi, El Bab gibi özgürleştireceğiz. Menbiç’te halk Arap ve Türkmen olduğu için PKK içeriden destek alamayacak, işimiz daha kolay olacak. Türkiye ‘giriyoruz’ dediği anda yarım saat içinde Menbiç’teyiz” dedi.

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