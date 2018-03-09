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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı
Dünya ÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı
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Dünya
DHA - Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE
09.03.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

ÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı

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ÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı

ZEYTİN Dalı Harekatı’nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü PYD/PKK denetimindeki Maranez köyüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında terörist hedefler sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleri ve ÖSO güçleri tarafından ağır silahlarla ateş altına alındı. Bu arada Azezin Afrin ile Halepe ulaşımını sağlayan veÿ4 yıldır terör örgütü denetimindeki batı kavşağı da ÖSO kontrolüne girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen Ocak günü Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verilen 72 asker anarak 72 savaş uçağı ile Afrin kırsalında tespit edilen hedeflere hava bombardımanı düzenleyerek Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında havadan jetlerin karadan da ateş destek vasıtalarının desteğini alan TSK güçleri Özgür Suriye Ordusu güçleri ile beraber yönelik düzenlediği operasyonlarda 5'i belde merkezi olmak üzere 150'nin üzerinde köy ve stratejik noktayı teröristlerden temizledi.

Batı, doğu ve kuzey cephelerinde ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kent merkezine kimi bölgelerde birkaç kilometre mesafeye ulaştı. 

ÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı

MARANEZ KÖYÜNE OPERASYON BAŞLADI

TSKnın desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin kuzeyindeki Maranez Köyüne dün akşam saatlerinde operasyon başlattı.

TSK'nın sınırda konuşlu birliklerinin Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile vurduğu Maranez Köyündeki teröristlere ait hedefler ÖSO birlikleri tarafından doçka ve ağır makineli silahlarla baskı ateşi altına alındı. PYD/PKKlı teröristlerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ÖSO güçleri, Maranez'deki hedefleri uzun süre ateş altına aldı.

ÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı

BATI KAVŞAĞI TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Öte yandan Azez'in Afrin ve Halep ile ulaşımını sağlayan ve 4 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Batı Kavşağı da çatışmaların ardından ÖSO kontrolüne girdi. Çatışmaların ardından akşam saatlerinde kavşakta kontrolün sağlanmasıyla çok sayıda ÖSO mensubu, yıllardır geçiş yapamadıkları bölgeye giderek sevinç gösterisi yaptı.

Türkiye lehine sloganlar atan ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran ÖSO üyeleri, en kısa zamanda Afrini de özgürleştireceklerini ifade etti.

ÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı

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